Trump: "No permitiré que EEUU se convierta en Venezuela"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseveró este lunes 12 de octubre que jamás permitirá que su país se convierta en una versión a gran escala de Venezuela, refiriéndose a la campaña que emprende para evitar que su contendiente Joe Biden le gane en la próxima elección por la Casa Blanca.

En su cuenta de Twitter, dijo que “nuestro país no puede sobrevivir como nación socialista, y eso es lo que los demócratas quieren que sea. Estados Unidos nunca se convertirá en una versión a gran escala de Venezuela. Ya se le está quitando todo el control a Sleepy Joe. ¡Tiene cero para decir!”.

Our Country cannot survive as a Socialist Nation, and that’s what the Democrats want it to be. The USA will never become a large scale version of Venezuela. All control is already being taken away from Sleepy Joe. He has Zero to say!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020