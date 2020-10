Trump lidera desde la Casa Blanca protestas y caravanas contra el comunismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció haber dado positivo por COVID-19 hace poco más de una semana, celebró una “protesta pacífica” en favor de “la ley y el orden” este sábado 10 de octubre en la Casa Blanca.

“Llamamos a esto una protesta pacífica”, señaló el mandatario al dirigirse desde un balcón a los cientos de personas que se congregaron en la Casa Blanca para escuchar al mandatario.

La ceremonia tiene lugar apenas nueve días después de que el mandatario anunciara haberse contagiado del nuevo coronavirus y a pesar de que se desconoce si Trump ya ha dado negativo tras haber estado sometido a tratamiento desde el 2 de octubre, cuando fue ingresado en el Centro Médico Militar Walter Reed a las pocas horas de anunciar su estado de salud, vía Twitter.

“I want to thank all of you for your prayers.” pic.twitter.com/l3cbbVxLkW

— The White House (@WhiteHouse) October 10, 2020