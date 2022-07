¿Por qué se especula tanto sobre la salud del papa Francisco?

Bertram Meier, obispo de Augsburgo, se reunió el fin de semana con el papa Francisco en el Vaticano. Tras el encuentro, Meier declaró a la Agencia Católica de Noticias que no le pareció que el máximo jefe de la Iglesia católica, de 85 años, estuviera «cansado del cargo». «Estaba muy fuerte, tanto física como mentalmente», precisó. Sin embargo, desde hace un tiempo, se viene especulando sobre el verdadero estado de salud del sumo pontífice.

Hace un año, el 4 de julio de 2021, los periodistas locales quedaron sorprendidos al enterarse de que Francisco había sido sometido repentinamente a una operación de colon. Hasta ese día, el papa rezaba desde la ventana del Palacio Apostólico con miles de católicos en la Plaza de San Pedro, como es habitual todos los domingos. Horas después, mediante un tuit, el director de la sala de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, informó que la «operación» había sido «planificada» y que el papa había reaccionado bien.

Después de once días, Francisco regresó al Vaticano. Pero no fue hasta casi dos meses después cuando dejó claro que la operación intestinal era, al parecer, más grave de lo que se pensaba en un principio. «Un enfermero me salvó la vida», dijo el argentino a una emisora española.

Uno de los papas más ancianos

Desde hace dos meses, el mundo conoce la imagen del papa en silla de ruedas. Las molestias persistentes en la rodilla serían el motivo. Los médicos, explicó Francisco, le habían prohibido estar de pie o caminar durante mucho tiempo.

Desde que asumió el cargo, papa Francisco, quien es estadísticamente uno de los diez papas de mayor edad en la historia de la Iglesia católica, es conocido por sus apariciones poco convencionales. En las grandes conferencias del Vaticano se le veía a menudo caminar hacia el lugar de celebración, con un maletín en la mano. Pero a lo largo de los años, su forma de andar ha cambiado. Algo que también es parte de la vejez. Ahora, con las fotos en silla de ruedas, se vuelve a hablar de su estado de salud.

Francisco tenía planeado viajar al Líbano en junio pero, debido a su rodilla, la visita se pospuso oficialmente. Además tenía un viaje pendiente a Sudán del Sur y al Congo esta semana. Desde hace años deseaba realizar este viaje, junto con el jefe de la Iglesia anglicana, para visitar a los más pobres de las zonas africanas.

El caluroso verano romano será ahora más tranquilo para el papa. En julio, como es habitual, no hay grandes audiencias generales para los fieles. Las apariciones públicas de Francisco son cada vez más raras. Sin embargo, el viernes se reunió no solo con el obispo Meier de Augsburgo, sino también con el empresario Elon Musk, una de las personas más ricas del mundo. «Es un honor haber conocido al pontífice ayer», tuiteó Musk, quien acudió al Vaticano junto a sus cuatro hijos.

Nombramiento de nuevos cardenales en Roma

Dentro de unos meses, Francisco estará en el cargo más tiempo que su predecesor, el papa Benedicto. El 27 de agosto, en una fecha poco habitual, admitirá a 20 nuevos clérigos en el llamado Colegio Cardenalicio; 16 de los nuevos cardenales no tienen aún 80 años, por lo que, en caso de cónclave, podrán ayudar a elegir al sucesor de Francisco. Para los días 29 y 30 de agosto, el papa ha convocado al Vaticano a todos los cardenales del mundo para realizar consultas. El tema, como se dice por costumbre, es la reforma de la Curia.

En marzo de 2023, el sumo pontífice cumplirá diez años en el cargo. Y pese a que el Vaticano ha rechazado una posible renuncia, hace un tiempo se especula que Francisco podría anunciar a finales de agosto que dejará su cargo el próximo año. Pero el propio Francisco desmintió este lunes todos esos rumores. «Eso nunca se me ha pasado por la cabeza», dijo a la agencia Reuters. Y añadió: «De momento, no, de momento, no. De verdad».