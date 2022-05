Policía detiene a estudiante en Texas que portaba armas cerca de escuela

La policía de Richardson, Texas, arrestó este miércoles 25 de mayo a un estudiante después de que supuestamente lo vieron caminando cerca de una escuela secundaria con un arma.

El joven fue visto caminando hacia Berkner High School, ubicada en 1600 East Spring Valley Road.

Minutos después de que se envió la llamada, numerosos oficiales de policía de varias unidades dentro del Departamento de Policía de Richardson respondieron a la Escuela Secundaria Berkner e iniciaron una búsqueda e investigación sobre este incidente.

Destaca una nota policial que las escuelas cercanas fueron notificadas de la actividad.

«Con base en la información proporcionada y en colaboración con Richardson ISD, los oficiales pudieron identificar al sospechoso masculino como un estudiante menor de edad de Berkner High School. El sospechoso estaba ubicado dentro de la escuela secundaria Berkner, pero no se encontraron armas», comunicó la Policía.

La investigación adicional condujo al descubrimiento de un vehículo utilizado por el sospechoso en un estacionamiento. Dentro del automóvil los oficiales observaron lo que parecía ser una pistola estilo AK-47 y una réplica del rifle Orbeez estilo AR-15.

El menor sospechoso fue arrestado y acusado de portación ilegal de armas en una zona escolar libre de armas, un delito grave de cárcel estatal. No se ha dado a conocer más información sobre el sospechoso debido a su edad.

«El Departamento de Policía de Richardson quisiera recordarle al público la importancia de reportar actividades sospechosas, ya que reconocemos la vigilancia y las acciones de la persona que inicialmente llamó al 911 para alertar a la policía», agrega el parte.

El Departamento de Policía de Richardson aseveró que continúa trabajando en asociación con Richardson ISD, Plano ISD y algunas organizaciones religiosas para garantizar la seguridad de la comunidad, especialmente en escuelas y lugares de culto.

Richardson Berkner High School locks down after armed person reported nearby; no injuries reported https://t.co/91i5VkD6I1