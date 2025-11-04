El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este martes que su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participará en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), que se celebrará en la caribeña ciudad de Santa Marta (norte) el 9 y 10 de noviembre próximos.

«Agradezco al presidente Lula que en este, que es el momento más duro para Latinoamérica y el Caribe, decida que nos encontremos en Santa Marta con Europa. Es la hora de la unidad gracias. Nos veremos (también) en la COP 30 para luchar por una economía que nos aleje del colapso climático», expresó el mandatario colombiano en su cuenta de la red social X.

Horas antes, el mandatario brasileño señaló que está valorando acudir a la cumbre a pesar de sus dificultades de agenda, con la intención de «defender a los países de América Latina» y dijo que la reunión de Santa Marta «no tiene sentido» si no habla de los ataques de Estados Unidos contra lanchas asociadas presuntamente al narcotráfico en las costas de Suramérica.

«La reunión de la CELAC solo tiene sentido en este momento si discutimos esta cuestión de los buques de guerra estadounidenses aquí en los mares de América Latina», afirmó Lula en una rueda de prensa con agencias internacionales.

El Gobierno colombiano espera la asistencia de al menos una docena de mandatarios a la cumbre en Santa Marta, a la que han sido invitados los jefes de Estado o de Gobierno de los 33 países de la Celac y los 27 de la UE.