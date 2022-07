OMS pide adaptar mejor el sistema sanitario global a migrantes y refugiados

Millones de refugiados y migrantes en situación de vulnerabilidad corren riesgo de tener peor salud que las comunidades de acogida en las que viven, denuncia un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pide a las redes sanitarias adaptarse mejor a estos colectivos.



Refugiados y migrantes representan aproximadamente la octava parte de la población mundial (unos 1.000 millones de personas) y «con frecuencia son los miembros más vulnerables y olvidados de sus sociedades», destacó al presentar el informe el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



El documento «muestra la urgente necesidad de atajar las causas de los problemas de salud (en estos colectivos) y de reorientar radicalmente los sistemas sanitarios para responder a un mundo cada vez más móvil», añadió el director general.



El informe subraya que aunque refugiados y migrantes son más vulnerables no son inherentemente colectivos «menos sanos» que los de las poblaciones que los acogen: son circunstancias tales como unps menores ingresos, problemas de vivienda, barreras culturales o lingüísticas los que los ponen en mayor riesgo.



En este sentido, los trabajadores migrantes tienden a utilizar menos las redes sanitarias que los locales, y corren mayor peligro de sufrir accidentes de trabajo, indica un estudio que buena parte de este colectivo está empleado en condiciones insalubres, de riesgo y mayor exigencia.



El informe apenas incluye datos generales sobre la salud de estos colectivos, y en este sentido indica que las estadísticas para refugiados y migrantes están muy fragmentadas, además de ser difíciles de comparar entre países y años, por lo que la OMS pide también una recolección de información más sistemática.



«La salud no empieza o termina en una frontera, por lo que el estatus de migrante no debería ser un factor de discriminación, sino un motor de políticas para la construcción de protección sanitaria, social y financiera», destacó el director del programa de salud y migración de la OMS, Santino Severoni.