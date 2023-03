Ola de críticas a la BBC por suspender al exfutbolista Gary Lineker por sus opiniones en Twitter

La decisión de la BBC de suspender a Gary Lineker como presentador del programa deportivo estrella de la corporación británica ha desatado una oleada de críticas dentro y fuera de los estadios de la liga inglesa de fútbol.

La BBC tomó la decisión de que el exfutbolista de la selección de Inglaterra no presente Match of the Day (Juego del día) hasta que se logre un acuerdo con Lineker sobre su uso de las redes sociales, luego de que el conductor criticara en su perfil de Twitter la nueva política de asilo del gobierno británico.

La empresa de medios dijo que consideraba que la «actividad reciente en las redes sociales de Lineker era una violación de nuestras normas».

Agregó que él debería «mantenerse bien alejado de tomar partido en cuestiones políticas partidarias o controversias políticas».

La BBC indicó este viernes que había estado en «discusiones extendidas con Gary y el equipo en días recientes» y «ha decidido que él dejará de presentar Match of the Day hasta que tengamos una posición acordada y clara sobre su uso de las redes sociales».

«Cuando se trata de liderar nuestra cobertura de fútbol y deportes, Gary es insuperable», agregó la corporación pública de medios británica.

«Nosotros nunca hemos dicho que Gary debería ser alguien que no tenga opiniones o que no pueda tener una perspectiva sobre temas que le interesan, pero hemos dicho que debería mantenerse bien alejado de tomar partido en cuestiones políticas partidarias o controversias políticas», señaló la corporación en un comunicado.

La decisión de la BBC provocó una reacción en cadena de los compañeros de programa de Lineker -Ian Wright, Alan Shearer, Micah Richards y Jermaine Jenas- quienes manifestaron que no aparecerían en la transmisión como muestra de apoyo al presentador principal.

«Todo el mundo sabe lo que Match of the Day significa para mí, pero le he dicho a la BBC que no lo estaré haciendo mañana. Solidaridad», dijo el exfutoblista Ian Wright en un mensaje publicado este viernes en su cuenta de Twitter.

El programa se emitió este sábado, pero estuvo reducido a una edición de 20 minutos que no contó con presentador en el estudio, sin expertos y sin sus comentaristas habituales.

El presentador acudió a alentar a su equipo, el Leicester City. Foto: Getty Images

El director general de la BBC, Tim Davie, se disculpó este sábado por las perturbaciones en la programación deportiva de la corporación británica y aseguró estar trabajando para solucionar esta situación.

Suspendido de su trabajo, Gary Lineker asistió a ver el partido de Leicester City contra el Chelsea. En el estadio, algunos aficionados se hicieron fotos con él y otros mostraron carteles de apoyo.

En una declaración divulgada este sábado por la tarde, el primer ministro británico, Rishi Sunak, calificó a Lineker como un «presentador talentoso», pero apuntó que esta polémica no es un asunto que le incumba al gobierno.

«Como primer ministro, tengo que hacer lo que considero correcto, respetando el que no todo el mundo siempre vaya a estar de acuerdo. Por eso he sido tajante en mi enfoque para detener los barcos», dijo.

«Gary Lineker fue un gran futbolista y es un presentador talentoso. Espero que la situación actual entre Gary Lineker y la BBC pueda ser resuelta de manera oportuna, pero es justamente un asunto para ellos, no para el gobierno», agregó.

Cambios en la cobertura deportiva

El sábado, varios presentadores de programas de fútbol de la BBC se retiraron de sus transmisiones en apoyo a Lineker.

Tras una exitosa carrera como futbolista, Alex Scott es una presentadora e invitada en programas deportivos de la BBC. Foto: Bradley Collyer/PA

Alex Scott, exintegrante de la selección inglesa y del club londinense Arsenal, no presentará Football Focus, lo mismo que Jason Mohammad, a cargo de Final Score. Ambos espacios de televisión.

Colin Murray, presentador del programa de radio Fighting Talk, informó que no se transmitirá este sábado «por razones obvias», y dijo que era «una decisión tomada por todo el equipo de FT y yo«.

Otros, como Ian Dennis, quien transmitió el partido entre el Leeds United y el Brighton, decidieron trabajar pero expresaron lo complejo de la situación actual.»Personalmente, hoy me ha resultado muy difícil. Pero soy miembro del personal de la BBC, soy comentarista de radio para BBC 5 Live, y hoy, como cada sábado por la tarde, les proporcionamos un servicio a ustedes, la audiencia».

La Asociación Profesional de Futbolistas (PFA por sus siglas en inglés: Professional Footballers Association) ha confirmado que jugadores y entrenadores de los 12 clubes de la Liga Premier que disputan partidos el sábado no recibirán solicitudes de entrevistas para Match of the Day, después de sus respectivos partidos, como es de costumbre.

«El PFA ha estado hablando con miembros que querían asumir una posición colectiva y poder mostrar su apoyo a aquellos que han elegido no ser parte del programa de esta noche», dijo la organización en un comunicado.

Damian Grammaticas, periodista de la BBC, señaló que la presión de otros expertos y comentaristas del fútbol británico ha «obligado a la BBC a cambiar completamente su plan de cobertura deportiva de hoy» en su canal de noticias.

«Credibilidad»

Para Greg Dyke, quien fue director general de la BBC entre 2000 y 2004, fue un error alejar a Lineker del emblemático programa de fútbol.

Figuras del ámbito deportivo británico como Ian Wright han expresado su solidaridad con Lineker. Foto: Mike Egerton/PA

«Hay un precedente establecido desde hace mucho tiempo en la BBC de que si usted es un presentador de entretenimiento o de deportes, no estás obligado por esas mismas reglas», explicó.

«El verdadero problema hoy es que la BBC ha socavado su propia credibilidad al hacer esto».

De acuerdo con Dyke, la medida podría crear la impresión de que la «BBC se ha doblegado a la presión del gobierno».

El portavoz laborista en Asuntos Exteriores, David Lammy, escribió en Twitter que era «escalofriante» ver «una gran emisora pública acobardada ante los fanáticos de derecha».

«Nuestra democracia está hecha de algo más fuerte que esto«, señaló, y agregó que la BBC debería colocar a Lineker nuevamente en Match of the Day, «donde pertenece».

Richard Ayre, exsupervisor de política editorial en la BBC, dijo que la corporación no tenía «otra opción» que tomar medidas contra Lineker.

De acuerdo con Ayre, el director general de la corporación, Tim Davie, «claramente intentó» llegar a un acuerdo con el presentador, pero no pudo.

«Es inevitable que, aunque en efecto no lo ha despedido sino que lo retiró temporalmente, la BBC ahora recibirá un torrente de críticas apuntando a que está actuando a pedido del gobierno «.

Una de las críticas más duras fue la de Michelle Stanistreet, secretaria general del Sindicato Nacional de Periodistas (NUJ por sus siglas en inglés), quien afirmó que la BBC se había marcado «un autogol gigante».

Disculpas

Tim Davie, director general de la BBC, se disculpó este sábado con los contribuyentes británicos -quienes pagan una licencia anual que permite financiar esa corporación- por los cambios sufridos en la programación deportiva.

Davie dijo que este sábado fue un día difícil para la BBC

Entrevistado en BBC News, Davie negó que la suspensión de Lineker hubiera sido producto de presiones del gobierno.

Admitió que había sido un «día difícil» para la corporación británica, pero dijo que «estamos trabajando muy duro para solucionar la situación».

«Para mí, el éxito es lograr que Gary regrese al aire», afirmó y reveló que está preparado para revisar las normas de imparcialidad de la BBC para trabajadores autónomos como Lineker.

Davie negó categóricamente que vaya a renunciar a su cargo, aunque admitió que «este ha sido un tiempo duro para la BBC».

¿Cómo empezó la polémica?

Este martes, la secretaria de Interior de Reino Unido, Suella Braverman, anunció los planes del gobierno británico para prohibir que quienes llegan ilegalmente a ese país puedan solicitar asilo, en un intento por abordar el aumento en el número de personas que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.

La secretaria de Interior de Reino Unido, Suella Braverman, presentó unas propuestas para intentar frenar la llegada de solicitantes de asilo en pequeñas embarcaciones que cruzan el Canal de la Mancha. Foto: Getty Images

Lineker reaccionó a esto en Twitter diciendo que era una «política inconmensurablemente cruel dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje que no es diferente al utilizado por Alemania en los años 30″.

Braverman respondió al mensaje de Lineker diciendo que «minimiza la indecible tragedia» del Holocausto.

Hablando en el podcast Political Thinking (Pensamiento político) de la BBC, la secretaria de Interior dijo que la comparación con los nazis era «perezosa e inútil» y destacó que su familia «siente muy profundamente el impacto del Holocausto» ya que su esposo es judío.

Muchos parlamentarios de la oposición y organizaciones benéficas también se opusieron enérgicamente a los planes del gobierno.

El primer ministro Rishi Sunak defendió la propuesta diciendo que detener la llegaba de las embarcaciones pequeñas es una «prioridad» para el pueblo británico.

Lineker ha sido presentador de Match of the Day desde 1999 y es la estrella mejor pagada de la BBC, con un sueldo de unos US$1,62 millones en la temporada 2020-2021.

Foto: PA

Es empleado por la BBC en condición de trabajador autónomo.

El exfutbolista ha dado alojamiento a solicitantes de asilo y públicamente ha hecho llamados para que se otorguen mejores derechos y protecciones a los refugiados.

También ha sido crítico con los sucesivos gobiernos conservadores que ha tenido recientemente Reino Unido por distintos asuntos, incluyendo el Brexit.

Sus comentarios han recibido amplio apoyo en las redes sociales, donde uno de sus tuits recibió 235.000 «me gusta».