OEA designa asesor especial para la aplicación del principio de R2P

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, designó este sábado 10 de octubre al abogado internacional de derechos humanos Jared Genser en el cargo de asesor especial sobre la Responsabilidad de Proteger (R2P).

El trabajo del asesor especial comenzará con analizar, estudiar y debatir cómo desarrollar, junto a todas las partes interesadas, un mecanismo para que la OEA prevenga y responda a los crímenes atroces masivos en la región, y en consecuencia formular sugerencias de posibles líneas de acción por parte de la Organización.

“La OEA no puede permanecer en silencio y convertirse en otro espectador internacional de las atrocidades masivas pasadas y en curso. Si los mecanismos internacionales existentes no están respondiendo a las demandas y necesidades de las víctimas de atrocidades masivas en las Américas, al menos la OEA debería tratar de diseñar y construir un mecanismo regional que pueda prevenir y responder de manera más eficiente y oportuna a delitos de esta naturaleza en el Hemisferio Occidental. Los costos de no tener –hasta ahora- un mecanismo regional de R2P en la OEA han sido la pérdida continua de vidas humanas y la persistencia de la impunidad por crímenes de atrocidades masivas”, indica un comunicado de la OEA suscrito por Almagro.

Secretario General de la OEA designa a Jared Genser como Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger pic.twitter.com/bBLYz8bDnl — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) October 10, 2020

Busca asegurar la paz

Se espera que la designación de Genser contribuya a desarrollar un nuevo complemento regional innovador a la Responsabilidad de Proteger, que fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en la Cumbre Mundial de 2005.

“Este nombramiento continuará los esfuerzos realizados por la Secretaría General de la OEA desde 2017 para prevenir y responder a atrocidades masivas en las Américas, cuando la escalada de violaciones de derechos humanos y el ataque sistemático contra la población civil indican la presencia de crímenes de lesa humanidad. La agenda de R2P en las Américas sigue siendo una prioridad en la OEA, ya que está estrechamente ligada al avance de la prevención del genocidio y los crímenes de lesa humanidad”, añade el escrito.

Almagro afirmó: “Volviendo a nuestra fundación, la OEA ha buscado asegurar la paz, la justicia y los derechos humanos para los pueblos de las Américas. Sin embargo, con el tiempo, se han cometido atrocidades masivas en demasiados países por regímenes represivos y antidemocráticos. No es necesario mirar más allá de los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo hoy, que surgen de una estrategia deliberada, metódica y sistemática, para comprender las consecuencias de nuestra incapacidad para actuar juntos”.

Entre otros cargos que ha ocupado durante su carrera profesional, Jared Genser es director gerente de Perseus Strategies, un bufete de abogados de interés público, y profesor adjunto de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. Es co-editor de “The Responsibility to Protect: The Promise of Stop Mass Atrocities in Our Times” (Oxford University Press) y “The UN Security Council in the Age of Human Rights” (Cambridge University Press). Es el autor de “The UN Working Group on Arbitrary Detention: Commentary and Guide to Practice” (Cambridge University Press).