Muere Sidney Poitier, el primer actor negro que ganó un Oscar a mejor interpretación

Con el creciente movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, era inevitable que Poitier se viera alabado como un ejemplo de logros de la comunidad negra. Y fue un rol que aceptó con gusto.

Interpretó a un profesor recién titulado en una dura escuela de Londres en To Sir, With Love («Al maestro, con cariño» en América Latina, «Rebelión en las aulas» en España), basada en la novela autobiográfica de E. R. Braithwaite.

Poitier fue nominado a los premios Bafta y los Globlos de Oro por la película de Norman Jewison In the Heat of the Night («Al calor de la noche»).