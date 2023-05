Médicos Sin Fronteras asegura que crisis migratoria continúa pese al fin del Título 42

La delegación de México y América Central de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) consideró este miércoles que el fin del Título 42 de Estados Unidos este jueves no terminará con la crisis migratoria que afronta la región.



Adriana Palomares, jefa de Misión de MSF en México y América Central, explicó en un comunicado que el fin de la medida migratoria, en vigor desde la presidencia de Donald Trump (2017-2021), generaba una esperanza de que los procesos para acoger a quienes buscan protección se restablecieran con el fin de esta norma.



«Por desgracia, la Administración Biden parece centrada en erigir nuevas barreras al acceso al asilo, incluso mediante el ‘asylum ban’ (prohibición de asilo) publicado hoy que impedirá a muchos acceder a la protección que necesitan desesperadamente», expresó.



Además, afirmó que es bien sabido que las políticas de disuasión no funcionan, «y todo lo que esto hará será exponer a más personas a la violencia y el peligro», compartió.



La ONG explicó que, una vez que expire el Título 42, el Gobierno de Estados Unidos volverá a procesar a las personas migrantes bajo la ley de inmigración conocida como Título 8.



Según esa norma, pueden enfrentarse a una multa o sanción antes de ser deportados, pero además, si se les sorprende intentando volver a entrar a Estados Unidos, pueden enfrentarse a cargos penales y se les puede prohibir la entrada en el país o la solicitud de asilo por al menos cinco años, lo que muestra que no se ha logrado restablecer un sistema de asilo digno.



«La aplicación del Título 8, así como otras nuevas regulaciones anunciadas para disuadir la migración, continuarán generando graves afectaciones sobre la salud, la protección y el bienestar de las personas migrantes”, afirmó Palomares.



MSF detalló que para muchas de las personas que atienden a lo largo de la ruta migratoria, «volver a casa no es una opción», por lo que hacer regresar o volver atrás a ciudades inseguras es una política «cruel».



Para las miles de personas migrantes que se encuentran en la frontera norte de México o en algún punto de la ruta migratoria, la única vía legal para entrar a Estados Unidos con la que cuentan es una aplicación «CBP One», un programa mediante el cual los migrantes pueden solicitar su estancia legal en EE.UU. a través de una excepción al Título 42.



«Es una barrera digital que las mantiene varadas por meses en pésimas condiciones de hábitat y seguridad», consideró MSF.



Finalmente, Palomares condenó el endurecimiento de las medidas contra quienes cruzan la frontera de forma irregular y la falta de opciones legales eficientes para llegar a Estados Unidos pues, dijo, «tiene un grave impacto sobre la salud de las personas migrantes».



Desde que entró en vigor en marzo de 2020, el Título 42 se ha usado 2,8 millones de veces para deportar automáticamente a México a los migrantes que cruzaban a EE.UU., según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).



La región afronta un inédito flujo migratorio, con más de 2,76 millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México en el año fiscal 2022.