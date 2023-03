Macri renuncia a ser candidato y argentinos esperan que Fernández siga el ejemplo

El expresidente de Argentina Mauricio Macri (2015-2019), que integra Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora del país, anunció este domingo a través de Twitter que no se presentará a los comicios presidenciales del próximo octubre.



«Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones», expresó el político, de ideología liberal.



En los últimos meses, mientras varios referentes de la coalición de Macri daban un paso al frente y anunciaban su precandidatura, antes de las elecciones de octubre habrá primarias en agosto en las que cada frente político dirimirá sus candidatos definitivos, los medios y analistas conjeturaban con cuál sería la decisión del exmandatario, quien en los comicios de 2019 perdió ante el actual jefe de Estado, Alberto Fernández, con el 40,28 % de los votos.



En un video de poco más de 6 minutos, el exmandatario, que también fue alcalde de Buenos Aires y presidente del club Boca Juniors, hizo un paralelismo con el trabajo en equipo que llevó a la selección de fútbol a ganar el Mundial de Qatar para explicar el porqué de su decisión.



«Aun teniendo en la cancha al mejor jugador de toda la historia de la humanidad (en referencia a Leo Messi), el resto no esperó que fuera él quien asegurara la victoria. Cada uno de los jugadores asumió por completo el desafío. Todos brillaron, todos sufrieron todos lucharon y al final todos ganaron. No ganó el líder, ganó el equipo, ya si ganamos todos los argentinos», sentenció.

Que Fernández siga el ejemplo

Conocida la decisión de Mauricio Macri de no participar como candidato presidencial en las próximas elecciones, el kirchnerismo espera que el presidente Alberto Fernández imite la decisión. Así lo confirmaron al diario argentino La Nación altas fuentes del ala dura de la coalición oficialista.

Sostienen que Cristina Kirchner “ya tuvo dos gestos de estas características y dio un paso al costado en 2019 y en 2022″, y que “es hora de que Alberto tenga un gesto de grandeza”, en referencia a renunciar a su deseo de buscar la reelección.

En 2019, Cristina Kirchner postuló a la presidencia a Fernández y “se bajó” al segundo lugar de la fórmula, con el objetivo de ofrecer un candidato “moderado” que pudiera derrotar a Cambiemos. El año pasado, tras ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, anunció que no iba a ser candidata. Para el kirchnerismo, la vicepresidenta tomó esa decisión para “no exponer al espacio” al desgaste que, sostienen, le aplicaría la oposición, achacándole continuamente con que la postulación solo buscaría asegurarse la protección de los fueros.

Según el portal Infobae, el propio Fernández considera que la decisión de Macri es un hecho político que no solo impactará en la interna de Juntos por el Cambio, sino que también será gravitante en la puja de poder que afecta al frente de todos.