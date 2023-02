«La gente envía mensajes de voz desde debajo de los escombros»: la desesperada búsqueda contrarreloj de sobrevivientes entre réplicas y temperaturas bajo cero

A esto se suma el llamado que han hecho varios periodistas que dicen que han recibido «mensajes de voz de personas que están bajo los escombros».

«La gente me envía mensajes de voz desde debajo de los escombros. A otros periodistas les han enviado videos donde les cuentan dónde están», le dijo a la BBC el periodista turco Ibrahim Haskologlu.

«Sin embargo, nos toca contestarles que no podemos hacer mucho por ellos. Necesitamos toda la ayuda internacional posible».

Zonas sin atención

«He viajado por gran parte de la provincia y no me he encontrado con un edificio intacto. La mayoría de organismos oficiales están fuera de servicio y hay una necesidad urgente de ayuda externa», añadió.