Colombia no vivirá con Petro lo mismo que Venezuela, afirma periodista Catalina Lobo-Guerrero #CocuyoClaroyRaspao

El candidato ganador de las elecciones presidenciales en Colombia, Gustavo Petro, recibió este jueves la credencial como nuevo presidente de Colombia. «Se declara la elección de presidente y vicepresidenta de la República de Colombia, período 2022-2026, y se ordena expedir las respectivas credenciales», indica la resolución número 3235 del Consejo Nacional Electoral (CNE) colombiano, expedida este 23 de junio.

De aquí en adelante, quedan 52 días para que Colombia formalmente vea entrar a la Casa de Nariño a su primer mandatario de tendencia izquierdista. ¿Qué le espera ahora a esa nación bolivariana, vecina y hermana de Venezuela?

Para la periodista Catalina Lobo-Guerrero esa victoria de Petro es un indicativo simplemente de que «Colombia ya cambió».

«Petro ganó en Colombia por que la población cambió. Este es un país que políticamente se está moviendo; él no hubiese sido elegido si los colombianos no hubiesen cambiado», afirmó Lobo-Guerrero durante su conversación este jueves con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, y Xabier Coscojuela, director de Tal Cual, en el espacio #CocuyoClaroyRaspao.

La periodista, que vivió también muchos años en Venezuela y conoce la política local, indica además que la gestión de Petro no debería cambiar mucho la relación de Colombia con su país vecino, pues cree que el cambio es regional. Tampoco cree que su país natal vaya rumbo a «venezolanizarse», tal como muchos temen.

«La gente me pregunta si en Colombia puede pasar lo mismo que en Venezuela y la respuesta es no. Es una cosa curiosa, porque he hablado con venezolanos y entiendo su temor por lo que pasa en Colombia, pero he hablado con peruanos y ecuatorianos, y cada país esta cambiando», dijo.

Si bien Petro ha calificado de «dictatorial» al gobierno de Nicolás Maduro, el presidente electo de Colombia quiere restablecer la diplomacia entre ambas naciones, que comparten una difícil frontera de más de 2.200 kilómetros.

«La situación en Colombia no va a ser como la venezolana, porque aunque hay puntos en común, pero hay otros que son distintos. Los colombianos no son dependientes de la exportaciones petroleras como Venezuela. Él (Petro) en campaña buscó desmarcarse de que era un aliado del Castro-Chavismo, pero, veremos», añadió.

Vislumbra Lobo-Guerrero que lo más probable es que, incluso, Petro invite a Maduro a su investidura el 7 de agosto próximo. Estima que, al mejor estilo de Carlos Andrés Pérez, el nuevo gobernante neogranadino haga una gran y llamativa toma de posesión, en su búsqueda de trascender en la historia continental.

«Yo veo una gran coronación al estilo CAP. Allí invitará a ‘Raimundo y todo el mundo’; incluyendo a Maduro, a Biden, a todos…Petro busca trascender. Hay que entender el talante de Petro; apostemos si Petro invita a Maduro a su investidura, yo creo que invitará a todo el mundo», expresó.

Vea el programa completo aquí: