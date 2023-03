Ejército argentino desembarca en Rosario tras ola violenta desatada por el narcotráfico

El Ejército desembarca este miércoles en la ciudad argentina de Rosario en plena ola de violencia desatada por el narcotráfico y en medio de críticas al Ejecutivo de Alberto Fernández por una decisión que algunos opositores tildan de «tardía» y otros cuestionan por su peligrosa deriva.



El presidente autorizó el refuerzo de las Fuerzas Federales presentes en Rosario hasta alcanzar los 1.400 agentes y el envío del Comando de Ingenieros del Ejército, cuya labor principal será acelerar obras de urbanización en los barrios más pobres de la ciudad.



Al frente del operativo estará el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien llega a Rosario este miércoles, un día antes de comparecer en el Parlamento para hablar sobre la crisis de inseguridad abierta en esa ciudad de la provincia de Santa Fe.

Preocupación castrense en Rosario

El Comando de Ingenieros suele trabajar en situaciones de catástrofe: fue una herramienta esencial para el Ejecutivo durante la pandemia de COVID-19, repartiendo alimentos en zonas humildes, y colabora en la extinción de incendios.



Según pudo conoció EFE, en el ámbito castrense existe preocupación por que las tropas colaboren con tareas de seguridad interna, pues irán desarmadas para desarrollar labores humanitarias en territorio hostil.



A esta situación se suma el recelo desde sectores de derechos humanos por enviar militares contra un problema de orden civil, en un momento en que Argentina celebra los 40 años de democracia desde la última dictadura (1976-1983).



El Centro de Estudios Legales y Sociales, ONG enfocada en la promoción de los derechos humanos, consideró que el anuncio muestra «el fracaso político» para resolver la situación y «debilita» la separación entre la defensa nacional y la seguridad interior.



La oposición no tardó en tildar de movimiento «tardío» la intervención en Rosario; no obstante, Patricia Bullrich, líder del conservador Propuesta Republicana (Pro) y exministra de Seguridad en el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), aplaudió la decisión.



La parlamentaria por el Frente de Izquierda Myriam Bregman remarcó que «no se necesita al Ejército en Rosario» y que es una repetición de «recetas» de la derecha que no atacan los entramados que mantienen el «narconegocio» a flote.

65 personas asesinadas en lo que va de 2023

En lo que va de 2023, la ciudad donde nacieron ilustres argentinos como Ernesto ‘Che’ Guevara, Lionel Messi o Fito Páez, 65 personas fueron asesinadas en medio de tiroteos, producto de la guerra entre bandas por el control de puntos estratégicos para la venta de droga.

Pese a que la situación en Rosario es insostenible desde hace tiempo, saltó al foco internacional a raíz del ataque al supermercado de la familia política de Messi, perpetrado el 2 de marzo, en el que hubo un mensaje amenazante para el futbolista.



Dos días después, un niño murió en medio de un tiroteo, lo que generó la ira de vecinos y familiares, que este martes saquearon y demolieron la casa de un presunto implicado en el caso.

