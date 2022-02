EEUU evacúa a militares y Alemania pide a sus ciudadanos salir de Ucrania

El Gobierno de Estados Unidos anunció este sábado la salida de Ucrania de 160 miembros de la Guardia Nacional de Florida (uno de sus cuerpos de reserva militar), como medida de extrema precaución ante la posibilidad inminente de una Invasión por parte de Rusia.

El secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, seguramente «el reposicionamiento temporal» de estos 160 reservistas que llevan en Ucrania desde el pasado noviembre, informado en un comunicado el Departamento de Defensa.



Las tropas están expuestas al Equipo de Combate de la 53 Brigada de Infantería y durante los últimos meses han estado asesorando y entrenando a las Fuerzas Armadas de Ucrania.



Tras abandonar el país, se reubicarán en otros destinos en Europa.



La decisión se tomó como medida de «extrema precaución» para garantizar la seguridad del personal estadounidense en Ucrania y en línea con las directrices emitidas por el Departamento de Estado para ese país.



«Este reposicionamiento no supone un cambio en nuestra determinación de apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero nos dará más flexibilidad para trabajar con nuestros aliados y disuadir una agresión», indicó desde el Pentágono.



El Gobierno de Estados Unidos avisó hoy a sus ciudadanos que se encuentran en Ucrania que no podrán ayudar en una «zona de guerra» si Rusia invade el país, después de urgirles a abandonar el país y ordenar la salida de la mayoría del personal diplomático.



Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, conversarán hoy sobre Ucrania, según la afirmación de ayer, viernes, a Efe un funcionario de alto rango de la Administración estadounidense.



Esa fuente explicó que Moscú había propuesto una conversación telefónica para el lunes, día 14, pero Washington prefirió adelantarla a hoy, lo que el Kremlin deseaba.

Alemania alerta

El Ministerio de Exteriores alemán pidió a sus ciudadanos abandonar Ucrania por considerar que no puede descartarse un ataque militar ruso a ese país en los próximos días.



«En caso de que usted se encuentre en Ucrania examine si su presencia es absolutamente indispensable. Si no lo es abandone el país», dice un comunicado del Ministerio difundido este sábado.



Además se decretó el cierre temporal del consulado en Donezk, actualmente situado en Dnipro.



La embajada en Kiev seguirá abierta por el momento pero el personal será reducido y las familias de los diplomáticos dejarán el país.



Hasta ahora solo había una advertencia de no viajar a determinadas regiones de Ucrania. Esa advertencia se ha ampliado a todo el país.



Con ello Alemania sigue el ejemplo de otros países que, pese a todos los esfuerzos diplomáticos para evitar una guerra, han empezado a tomar precauciones y a llamar a sus nacionales a que abandonen Ucrania.