EEUU elimina requisito de pruebas anticovid a viajeros que ingresen al país

Estados Unidos levantará a partir de este domingo 12 de junio la exigencia de un test de covid-19 realizado en las últimas 24 horas, para los viajeros que lleguen al país en avión, anunció la Casa Blanca.

La medida fue tomada ante la presión de las aerolíneas, que insistían en que el requisito era “excesivo” y culpaban a las autoridades sanitarias de reducir la venta de pasajes de avión.

Según un vocero de la presidencia estadounidense, Kevin Muñoz, quien anunció en su cuenta de la red Twitter el levantamiento de este requisito, las autoridades sanitarias seguirán “evaluando las necesidades con base en la ciencia y el contexto de circulación de las variantes”.

Ante el arribo de la variante ómicron, las autoridades sanitarias estadounidenses habían endurecido los procedimientos para ingresar al país en diciembre de 2021.

Todos los mayores de dos años que abordaran un vuelo desde el extranjero debían presentar un prueba negativa menos de un día antes del despegue, independientemente de su estado de vacunación. Varios otros países, especialmente de Europa, ya habían dejado de exigir una prueba previa al embarque de los viajeros internacionales.

En principio, las normas pedían a los viajeros internacionales que presentaran pruebas de un test. Además, se estableció que aquellos que no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes deben presentar documentación para probar que están vacunados contra covid-19.

US will end Covid-19 testing requirement for air travelers entering the country



⁦@CDCgov⁩ will evaluate its need based on the science and in context of circulating variants



⁦@POTUS⁩ work on effective vaccines and treatments critical to this https://t.co/cpdlNfRHbt