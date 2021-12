La necesidad de rebajar la tensión por el refuerzo militar de Rusia en la frontera con Ucrania, con la posibilidad de imponer nuevas sanciones políticas y económicas a Moscú si vuelve a utilizar la fuerza contra ese país, centrará mañana el Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE).



En esa reunión también abordarán la situación en Afganistán junto con el viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, y prevén además aprobar sanciones contra la empresa rusa de mercenarios Wagner que opera actualmente en varios países de África.



“Estamos en contacto con las autoridades rusas y poniéndoles muy claro sobre la mesa que, si van adelante con ello, habrá una respuesta clara, fuerte, política y económica”, indicaron fuentes comunitarias sobre la posibilidad de que Moscú vuelva a agredir a su vecina Ucrania.



En la UE se sigue apostando por la disuasión y la negociación diplomática, avisando de que cualquier agresión a Ucrania tendrá consecuencias, según confirmó esta semana a un grupo de periodistas, entre ellos Efe, el presidente del Comité Militar de la UE, general Claudio Graziano.



“Cualquier tipo de refuerzo de fuerzas genera una respuesta, y es un acto militar, una operación militar”, advirtió.



En su opinión, los entrenamientos en un “área crítica” también constituyen una operación, y en concreto la que está llevando a cabo Rusia junto a la frontera de Ucrania, con “enormes niveles de fuerzas”, genera “efectos y representa una amenaza”.



“Ya es algo peligroso que requiere que seamos vigilantes y que necesita una respuesta”, concluyó.



A fin de hacer efectiva la disuasión, la UE ha empezado a trabajar en posibles sanciones contra Rusia pero todavía no ha presentado opciones a los Estados miembros al no darse aún las condiciones para ello.



En todo caso, fuentes comunitarias recordaron que en 2014, cuando Rusia se anexionó ilegalmente la península ucraniana de Crimea y se preveía el despliegue del Ejército ruso en la ciudad de Mariúpol, la UE pudo aprobar sanciones económicas “sustanciosas” en tan solo 72 horas al estar ya preparadas.



En concreto, la prohibición de que Rusia y grandes empresas rusas pudieran tomar dinero prestado de los mercados financieros europeos durante 90 días.



Actualmente, la UE mantiene un paquete de sanciones económicas contra Rusia por la invasión de Ucrania que va renovando cada seis meses tras recibir en las cumbres de líderes comunitarios de junio y diciembre el visto bueno para ello.



“Habrá consecuencias geoestratégicas y consecuencias masivas si no se respeta” la independencia, soberanía e integridad de Ucrania, avisaron por su parte fuentes diplomáticas.

Afganistán y el Golfo

Otro asunto principal del Consejo de Exteriores será la situación en Afganistán y las relaciones con los países de Asia Central y el golfo Pérsico, para lo que el catarí Al-Thani ha sido invitado al almuerzo de trabajo de los ministros.



La UE considera muy «útil» a Catar por el trato directo que tiene con los talibanes, que recuperaron el poder de Afganistán en agosto pasado tras 20 años de misiones militares extranjeras en el país.



La Unión está ultimando la apertura de una oficina en Kabul para contribuir a gestionar la ayuda humanitaria a la población afgana, una vez se cumplan los requisitos de seguridad necesarios, que no implicará en ningún caso un reconocimiento de las autoridades afganas.



Bruselas trabaja además en una estrategia que espera presentar en marzo para estrechar la relación con los países del Consejo de Cooperación del Golfo e incluso se plantea impulsar un acuerdo de libre comercio.

Venezuela

Los ministros debatirán con la jefa de la misión de observación electoral enviada por la UE a los últimos comicios regionales y locales de Venezuela, la eurodiputada Isabel Santos, los resultados preliminares de su trabajo.



El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, decidió enviar esa misión al participar en las elecciones la oposición y valorar las ventajas de tener observadores sobre el terreno que pudieran señalar los retos de las autoridades venezolanas en próximas citas electorales.



“Es necesario encontrar una solución política a la crisis a través de la negociación lanzada en México”, indicaron fuentes diplomáticas sobre las conversaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición.

Sanciones a Wagner

Los ministros también prevén sancionar al grupo ruso paramilitar Wagner y a 8 personas y 3 entidades asociadas por violaciones de derechos humanos.



“Están extremadamente activos. Se han desplegado de forma muy eficaz” en Libia o África Central, señaló Graziano, quien consideró su actividad “un potencial problema para la UE”