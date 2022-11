Colombia confirma nueva solicitud de extradición contra excongresista Aída Merlano

El ministro de Justicia de Colombia, Nestor Osuna, confirmó que la Corte Suprema de Justicia de su país expidió una nueva solicitud de extradición contra la excongresista Aída Merlano. Osuna señaló que una vez la solicitud sea presentada a la Cancillería, esta deberá emitir el documento al Ministerio del Exterior venezolano.

Sin embargo, el ministro afirmó en una entrevista radial que desconoce el tiempo que pueda tardar el proceso de extradición, puesto que en cada país se realiza de manera distinta.

El gobierno de Nicolás Maduro deberá evaluar las condiciones como la identidad de la excongresista y las cláusulas de detención, dependiendo si el delito cometido en Colombia también está tipificado en el sistema judicial de Venezuela.

Partiendo de este hecho, el ministro de Justicia reiteró que los tiempos son variables, pero lo que sí se tiene seguro es que se emitió la solicitud pertinente por parte de la Corte Constitucional.

Cabe recordar que el pasado 8 de noviembre, la Sala especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Merlano a la pena de 5 años y 6 meses de prisión por violación a los límites de gastos en campañas electorales. Sin embargo, la exsenadora se encuentra en Venezuela tras haber huido de las autoridades carcelarias en 2019 cuando fue llevada a una cita odontológica.

Ante este panorama, en el que Colombia espera el regreso de Merlano para que ponga en conocimiento de la justicia muchos hechos de corrupción de los que ella asegura tener pruebas, el embajador Benedetti confirmó que es un tema que abordará en los próximos días.

“He tenido alguna comunicación con ella, ella quiere hablar conmigo. Pero todo eso toca hacerlo de la mano de las autoridades de allá, sobre todo la judicial para que no crean que uno se las está saltando”, precisó el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en conversación con la emisora colombiana W Radio.

Sobre qué significa comenzar a trabajar el tema, el embajador aseguró que el primer paso es saber en qué condición se encuentra Merlano en Venezuela: si en calidad de detenida o asilada política.

Benedetti agregó: “Todavía no sé porque, cuando he preguntado (por la situación de Merlano en Venezuela), lo he hecho muy vagamente. Ya es hora de que lo pregunte oficialmente”.

El 27 de enero del 2020 Merlano fue detenida en Maracaibo, Venezuela por la Guardia Nacional acompañada, donde se encuentra acusada de falsa identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir. Aún no ha sido extraditada por problemas diplomáticos.

Con información de W Radio y Caracol