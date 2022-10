El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez aseguró este martes que su renuncia es «algo normal» de la Iglesia católica y que «no tienen nada que ver» con alguna situación alejada de la iglesia.

«Absolutamente (la noticia) nada tiene que ver con la situación del país», dijo en una rueda de prensa el cardenal en respuesta a una pregunta de Efe sobre el motivo de la renuncia.

El religioso, que es párroco del templo San Francisco en San Salvador, dijo a finales de agosto a Vatican News que la situación de El Salvador «es confusa, muy delicada, no hay diálogo en este momento en el país, es muy grave, porque no hay puentes, hay muchos muros en este momento».

Renuncia canónica

El religioso, que recientemente cumplió 80 años de vida, explicó que «es ley de la iglesia que el obispo al cumplir 75 años debe presentar la renuncia al papa, yo lo hice y el papa aceptó«.

«Al cumplir 80 años me llamaron y me preguntaron cuando quería que se publicara la noticia y yo propuse el día de San Francisco de Asís, que es hoy, y ya me comunicaron que aceptaron la idea», apuntó.

Subrayó que «esta noticia es algo normal en la iglesia y significa que ya no seré obispo auxiliar, seré obispo emérito».

«Quiero agradecer a la gente que ha estado conmigo tanto tiempo, me ha acompañado en la vida, me ha dado muestras de cariño, me ha apoyado, me han perdonado mis faltas y han creído que lo que hacíamos valía la pena», agregó.

Rosa Chávez, quien fue nombrado cardenal en junio de 2017, fue el primer obispo auxiliar de la historia nombrado cardenal y pasó a formar parte del Colegio Cardenalicio de la Iglesia Católica.

El cardenal salvadoreño, conocido por la defensa de los derechos de los salvadoreños y seguidor de San Óscar Arnulfo Romero, fue nombrado obispo auxiliar de San Salvador en 1982.