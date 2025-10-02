El Comando de Transporte Marítimo Militar de EE. UU. confirmó al portal especializado en noticias militares Task & Purpose que el MV Ocean Trader, un buque de apoyo de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, a menudo descrito como un «buque fantasma», opera actualmente en el Caribe.

El buque, que navega frecuentemente sin informar su ubicación a los sistemas de rastreo civiles, está diseñado para camuflarse entre los buques mercantes comunes mientras apoya secretamente operaciones encubiertas.

La presencia de un «buque fantasma» como el Ocean Trader ha suscitado dudas sobre posibles operaciones encubiertas estadounidenses . Este tipo de buque es usado por las fuerzas especiales para labores de inteligencia y operaciones encubiertas.



La llegada del MV Ocean Trader al Caribe marca el primer despliegue conocido del buque en esta región y coincide con la mayor concentración naval estadounidense cerca de Venezuela en décadas.

Según Task & Purpose, el Comando de Transporte Marítimo Militar de EE. UU. confirmó que el MV Ocean Trader opera actualmente en el Caribe, aunque no se ha revelado su misión específica y el Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. se negó a hacer comentarios.

La confirmación se produjo tras la publicación de imágenes satelitales de código abierto por MT Anderson el 20 de septiembre de 2025, que mostraban un buque con la misma superestructura distintiva de proa y popa que el Ocean Trader al suroeste de San Cristóbal, y otra fotografía tomada desde Santa Cruz, en las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Estos avistamientos ocurrieron solo unos meses después de que el buque fuera visto por última vez en Oriente Medio por la Fuerza Aérea NSA de Bahréin en mayo de 2025. Analistas y oficiales navales retirados han enfatizado que el ejército estadounidense tiene una larga trayectoria en el uso de buques comerciales modificados para tareas discretas de operaciones especiales, y el Ocean Trader se ha mencionado con frecuencia en este contexto.

El MV Ocean Trader mide 193 metros de eslora, 26 metros de manga y 5,6 metros de calado, con un desplazamiento de 20.980 toneladas y una velocidad máxima de 20 nudos. Normalmente, opera con una tripulación de 50 personas y hasta 159 efectivos de las fuerzas especiales, lo que eleva su capacidad total a 209 plazas.