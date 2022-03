Blinken insiste en que se defenderá «cada pulgada» del territorio de la Otan

El secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, salió este lunes, 7 de marzo, en Lituania al paso de los temores en ese país ante una posible agresión rusa e insistió en que se defenderá «cada pulgada del territorio de la Otan», en referencia a una frase del presidente estadounidense, Joe Biden.



«El presidente Biden ya lo ha dicho, defenderemos cada pulgada del territorio de la Otan», dijo Blinken en Vilna en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Exteriores lituano Gabrielus Landbergis.



Previamente, el presidente lituano, Gitanas Nausedas, había expresado, de cara a EEUU y a los otros socios de la Otan, su temor de que el presidente ruso, Vladímir Putin, no se detendría en Ucrania.



«Putin no se detendrá en Ucrania. Ayudar a Ucrania con todos los recursos que tenemos es cuestión de nuestra seguridad como nación. Cuando digo que con todos los recursos me refiero a todos si queremos evitar una tercera guerra mundial. La decisión está en nuestras manos», dijo Nausedas antes de recibir a Blinken.



Blinken visita este lunes Lituania y Letonia, dos de las tres antiguas repúblicas soviéticas -la tercera en Estonia- que actualmente pertenecen a la Otan. El martes se desplazará a Tallin, la capital estonia.



Los tres países bálticos están preocupados por la agresión rusa a Ucrania. Los tres tienen frontera con Rusia y Letonia también con Bielorrusia, país considerado aliado de la Rusia de Putin.



Por otra parte, Blinken destacó en su comparecencia el efecto que están teniendo las sanciones sobre Rusia.



«El rublo cae en picado, la calificación de la deuda rusa está deteriorada. Estamos haciendo lo que habíamos anunciado hace meses en caso de una agresión a Ucrania», señaló.



Asímismo, Blinken destacó el valor de quienes en Rusia se oponen a la agresión a Ucrania y recordó como el domingo habían sido detenidas más de 4.000 personas por participar en protestas.



Blinken, además, recordó que la Otan está reforzando el flanco oriental para, según dijo, «responder ante cualquier amenaza».



«Estamos reforzando la defensa común para estar dispuesto responder ante cualquier amenaza. Hemos desplegado 7.000 fuerzas adicionales en Europa para reforzar el flanco este de la Otan», dijo.



«Esto incluye la extensión, la semana pasada, del batallón acorazado 366 que fue desplegado en Lituania el pasado mes de julio, el despliegue de strike fighters F35 para incrementar la misión de vigilancia aérea de la Otan y 400 efectivos adicionales del grupo de combate de la primera brigada acorazada que llegarán al país en los próximos días», añadió.