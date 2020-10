Bill Gates elogia coctel de medicamentos que curó a Donald Trump

Bill Gates, el fundador de Microsoft, elogió el tratamiento experimental que recibió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el coronavirus.

El presidente estadounidense recibió el viernes pasado un cóctel de anticuerpos diseñado por la empresa Regeneron. Según Bill Gates, estos tratamientos monoclonales pueden terminar siendo más baratos que las fórmulas que se usan para tratar el cáncer o la artritis reumatoide.

“Esa ha sido siempre la categoría terapéutica más prometedora”, dijo Gates. “Los datos parecen bastante buenos”, añadió.

“Si todo sale bien, el costo de esta intervención podría ser solo de unos pocos cientos de dólares o incluso menos de 100 dólares”, dijo el multimillonario.

WATCH: @BillGates explains how the Bill & Melinda Gates Foundation has been “working with the companies doing antibodies” research for Covid-19 treatment. #MTP

Gates: “We’re partnered with Eli Lilly, who with Regeneron, has been the fastest to get these antibodies ready.” pic.twitter.com/P5Fvi12WCF

— Meet the Press (@MeetThePress) October 11, 2020