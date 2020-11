Biden pide paciencia a sus electores: Seremos ganadores

El candidato demócrata por la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a los estadounidenses a mantener la calma y tener paciencia mientras se realiza el conteo de votos de las elecciones.

Hasta la tarde de este jueves 4 estados de Estados Unidos no había dado a conocer el resultado final de los comicios: Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia.

El aspirante a llegar a la Casa Blanca sostuvo que no tenía ninguna duda de que derrotará al actual mandatario Donald Trump y que ganará la presidencia de Estados Unidos.

“No tenemos ninguna duda de que cuando termine el conteo, la senadora Harris y yo seremos declarados ganadores. Por eso les pido a todos que mantengan la calma (…) El proceso está funcionando“, dijo Biden a periodistas en referencia a su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris.

De acuerdo con el mapa de resultados electorales de Univisión, de los 270 puntos requeridos para conseguir la Presidencia, a Joe Biden le separan seis puntos electorales para posicionarlo en la Casa Blanca, ya que cuenta con 264, mientras que su contrincante republicano y presidente de EU, Donald Trump, ha conseguido 214 puntos electorales.

Durante la tarde jueves 5 de noviembre, el candidato demócrata pidió a sus electores paciencia, ya que el conteo de votos continuaba en estados clave en los que estaba liderando o consumiendo el liderazgo del presidente Donald Trump.

“Cada boleta debe contarse, y eso es lo que vamos a ver”, dijo Biden desde su ciudad natal de Wilmington, Delaware.

“La democracia a veces es desordenada. A veces también requiere un poco de paciencia. Pero esa paciencia ha sido recompensada ahora durante más de 240 años con un sistema de gobierno que ha sido la envidia del mundo”, agregó en un discurso multimedia.

I spent the afternoon attending briefings on the ongoing COVID-19 crisis and the state of the economy. Tune in as I provide an update on these briefings and efforts to count every vote. pic.twitter.com/duoDWfzf5C

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020