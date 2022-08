Taiwán informa de incursiones de aviones y buques chinos en sus alrededores

Un total de 17 aviones y cinco buques militares chinos realizaron incursiones este sábado en áreas alrededor de Taiwán, informó el Ministerio de Defensa de la isla.



La cartera castrense explicó anoche en su cuenta de la red social Twitter que siete de los aeroplanos chinos cruzaron la línea media del Estrecho de Formosa, que en la práctica es una frontera no oficial tácitamente respetada por Taipéi y Pekín en las últimas décadas, pero que ha sido cruzada en las últimas semanas por fuerzas chinas durante maniobras militares.



Cazas JH-7, SU-30 y J-11 y un avión antisubmarino Y-8 ASW participaron en la incursión, que tuvo lugar en las partes suroestes y norte de la autodefinida Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Taiwán.



Las fuerzas aéreas de la isla vigilaron la situación con patrullas aéreas de combate y navales y con sistemas de misiles en tierra para ahuyentar a los aviones chinos de la ADIZ taiwanesa, la cual no está definida ni regulada por ningún tratado internacional y no equivale a su espacio aéreo, sino que abarca un área más extensa que incluye zonas de China continental.



Las incursiones de aviones militares del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) en la ADIZ taiwanesa aumentaron considerablemente a partir de finales de 2021 y se han hecho todavía más frecuentes a raíz del viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla a comienzos de mes.



China respondió a la visita de Pelosi, que calificó de «farsa» y «traición deplorable», con sanciones comerciales sobre la isla y con unas maniobras militares alrededor de Taiwán que Taipéi describió como un «bloqueo».



China insiste en «reunificar» la República Popular con la isla, que se gobierna de manera autónoma desde que los nacionalistas del Kuomintang (KMT) se replegaran allí en 1949 tras perder la guerra civil contra los comunistas y continuaran con el régimen de la República de China, que culminó con la transición a la democracia en la década de 1990.