Aparece texto firmado por Iván Márquez y se pone en duda su presunta muerte

El líder de las disidencias de las FARC de la «Segunda Marquetalia», «Iván Márquez», al que hace unas semanas un medio dio por fallecido, reaparece firmando un extenso texto titulado: «Ideas para una visión continental», en una página web del grupo armado.



El pasado 6 de julio el noticiero CM& informó de que Luciano Marín Arango, nombre de pila de «Iván Márquez», que fue el jefe negociador de las FARC en los diálogos que condujeron a la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016, murió como consecuencia de las graves heridas sufridas en un atentado que sufrió en julio de 2022 en Venezuela.



Sin embargo, desde entonces ninguna fuente oficial -ni el Gobierno colombiano ni el de Venezuela, donde supuestamente se encontraba Márquez- han confirmado su muerte.

Este lunes, en una página vinculada a las FARC-EP apareció un extenso texto que habla sobre «la unidad continental y la estrategia geopolítica bolivariana».



«Durante dos siglos hemos padecido la tiranía de las oligarquías del continente y los grilletes de la nueva esclavitud colonial, en especial de la mente con la que EEUU pretende expoliarnos y dominarnos como rebaño sumiso», se lee en el texto.



Más allá de la firma de Iván Márquez, el texto no habla sobre el hecho de que le dieran por muerto ni tampoco aparece acompañado por ningún video ni imagen del exlíder de la extinta guerrilla de las FARC.



El Gobierno colombiano ha repetido en varias ocasiones que está verificando la supuesta muerte, pero que de momento no hay confirmación. «Nunca se comprobó (la muerte), no hay acta de defunción, no hubo día de entierro», explicó el canciller, Álvaro Leyva, hace 10 días.



En agosto de 2019, casi tres años después de firmar la paz «Iván Márquez», que fue también el número dos de las FARC, anunció que retomaba las armas al frente de una disidencia llamada Segunda Marquetalia, en referencia al lugar de nacimiento de las FARC hace más de medio siglo, por supuestos incumplimientos del Gobierno a lo pactado.



El año pasado se informó de su supuesta muerte en un atentado perpetrado por otro grupo armado con las que la Segunda Marquetalia se disputaba la frontera colombo-venezolana, donde se esconden los grupos, y los negocios ilícitos que por ahí circulan.



No obstante, esa disidencia achacó el ataque a las fuerzas de seguridad colombianas y desmintió el fallecimiento, y en septiembre pasado el Gobierno colombiano confirmó que Márquez estaba vivo, pero «enfermo, convaleciente».



Luciano Marín Arango, de 68 años de edad, nació el 16 de junio de 1955 en Florencia, capital del sureño departamento del Caquetá, y su historial indica que a comienzos de la década de 1980 se vinculó al Frente 14 de las FARC, donde escaló posiciones hasta llegar a formar parte de la cúpula guerrillera.