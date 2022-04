Alemania: Pago de gas a Rusia se seguirá realizando con euros

El canciller alemán, Olaf Scholz, reiteró este jueves que los pagos por el suministro de gas procedente de Rusia se seguirán realizado en euros, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, amenazase este 31 de marzo con suspender contratos si los países «inamistosos» no los abonan en rublos.



Scholz afirmó que en su conversación de este miércoles 30 con el líder ruso dejó claro que Alemania no está dispuesta a cambiar la forma de pago, según dijo en una rueda de prensa conjunta con su homólogo austríaco, Karl Nehammer, en Berlín.



«Qué es lo que pretende Putin, lo analizaremos, pero lo que está en vigor para las empresas es que pueden pagar en euros y así lo harán,» aseguró.



No obstante, tanto Scholz como Nehammer rechazaron una vez más la imposición de un embargo energético contra Rusia debido a la dependencia de sus países del gas procedente de Moscú.



«Las sanciones sólo tienen sentido si afectan al que tienen que afectar y no debilitan al que las impone,» señaló Nehammer, quien destacó que la situación también afecta a otros Estados comunitarios, como Bulgaria, Hungría, República Checa y Eslovaquia.



El canciller austríaco afirmó que es «una sensación terrible» depender del gas ruso, pero matizó que las «sensaciones» no pueden guiar las decisiones relativas al suministro, que es necesario para los hogares y para la industria.



«Mantener el bienestar también forma parte de mi responsabilidad», dijo, y abogó por el contrario por impulsar la transición energética y diversificar las importaciones.



«¿Se podrá hoy? No. ¿Se podrá mañana? Tampoco. ¿Pasado mañana? Quizás,» indicó, y rechazó ofrecer «falsas promesas» en este sentido.



Scholz apoyó las palabras de su homólogo y reiteró que Alemania conseguirá «probablemente» independizarse del carbón y del petróleo rusos hasta finales de año, pero que el proceso tardará «algo más» en el caso del gas, puesto que hacen falta capacidades de transporte e infraestructuras adecuadas para ello.