AI alerta de consecuencias devastadoras de escalada del conflicto en Ucrania

Amnistía Internacional (AI) alertó este viernes de las «consecuencias devastadoras» que tendría para los derechos humanos de millones de personas una nueva escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ante la amenaza de Moscú de recurrir a la fuerza militar.



En un comunicado, AI advierte del efecto que tendría la intensificación del conflicto armado en Ucrania, con la amenaza sobre vidas de civiles, que derivaría en escasez aguda de alimentos y potencialmente ocasionaría desplazamientos masivos.



La organización pro derechos humanos señala en su nota que los derechos sociales y económicos ya han sido afectados de manera negativa por el conflicto, y que el aumento de los precios para alimentos y bienes básicos, como los suministros médicos, están impactando en el derecho de los ciudadanos al cuidado sanitario y a unos estándares adecuados de vida en Ucrania.



AI subraya que este impacto se nota de forma particular en los más mayores y en los más jóvenes, así como en personas de ingresos bajos.



La situación está también teniendo consecuencias en el derecho a la educación, pues las escuelas han cerrado sus puertas de manera intermitente en las últimas dos semanas por las preocupaciones de seguridad.



La secretaria general de AI, Agnès Callamard, afirmó que «la amenaza del uso de la fuerza militar por Rusia ya está afectando a los derechos humanos de millones de personas en Ucrania y más allá».



Agregó que «las consecuencias de la fuerza militar serán probablemente devastadoras» al tiempo que recordó que «la historia reciente de Ucrania está marcada por conflictos que implican a las tropas rusas en Donbas y la anexión ilegal de Crimea».



«Estos episodios han destrozado comunidades y vidas, pues las fuerzas militares han avasallado los derechos de civiles con impunidad; es hora de romper ese ciclo vicioso», dijo.



El comunicado de AI subraya que en los conflictos militares los civiles deben protegerse y que cualquiera que cometa abusos ha de ser llevado ante la justicia.



También asegura que la organización vigilará de cerca la situación a fin de exponer posibles violaciones por parte de todas las partes implicadas de la legislación humanitaria internacional (leyes de guerra) y la Ley de derechos humanos.



«La historia de las intervenciones militares rusas, bien en Ucrania o Siria, o sus campañas militares en Chechenia están manchadas con un flagrante desprecio de la ley humanitaria internacional. El ejército ruso se saltó las leyes de manera repetida al no proteger a los civiles e incluso atacándolos directamente», recuerda Callamard.



AI también expresa su preocupación particular ante la perspectiva «de la creación de nuevas milicias en territorio ucraniano».



«Un nuevo conflicto armado en el mismo centro de Europa que implica a una potencia nuclear y potencialmente implicará a otros países amenaza con alterar todo el sistema de controles y equilibrios geopolíticos con implicaciones impredecibles para los derechos humanos a nivel global», apunta la secretaria general de Amnistía.