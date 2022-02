7 sorprendentes datos sobre la vida y los 70 años del reinado de Isabel II

Poco antes de las 3 de la mañana del 21 de abril de 1926, nació una de las hijas del príncipe Alberto, duque de York (el futuro Jorge VI ), y su esposa Isabel.

Pocos podrían haberlo adivinado en ese momento, pero esa niña se convertiría quizás en el rostro británico más reconocible del siglo.

Aunque era la tercera en la línea de sucesión al nacer, la abdicación de su tío Eduardo VIII en 1936, y la muerte de su padre, el rey Jorge VI, la convirtieron en reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el 6 de febrero de 1952.

Desde entonces, la reina Isabel II ha sido un rostro constante en un mundo cambiante.

Cuando se celebra su Jubileo de Platino, que marca los 70 años en el trono, te contamos con números detalles que forman parte de su vida.

25.569 +

En la mañana del 6 de febrero de 2022 se cumplieron 70 años desde su acceso al trono en 1952: Isabel II había reinado durante 25.569 días de notable cambio social.

Esto la convirtió en la monarca con el reinado más largo en la historia británica.

Foto: Getty Images

Quien hasta ahora ostentaba tal título era la reina Victoria, quien reinó durante 63 años y siete meses, o 23.226 días, 16 horas y 23 minutos para ser precisos, desde el 20 June 1837 hasta su muerte en 1901.

Pero para convertirse en la monarca con la regencia más larga de cualquier estado soberano en la historia verificable tendrá que seguir en el trono el 27 de mayo de 2024.

De ser así, le arrebatará el récord al Rey Sol, Luis XIV de Francia. El monarca medieval, que convirtió un modesto pabellón de caza en el magnífico Palacio de Versalles y convirtió a Francia en una potencia mundial, gobernó durante 72 años y 110 días.

14 y 54

La reina es, además, la jefa de Estado de otros 14 países de la Mancomunidad de Naciones: Antigua y Barbuda, Australia, las Bahamas, Belice, Canadá, Granada, Jamaica, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, las Islas Salomón, y Tuvalu.

Además, es la cabeza ceremonial de esa mancomunidad, una asociación de 54 naciones, la mayoría de las cuales fueron gobernadas por los británicos en algún momento de la historia. Todas menos dos, Ruanda y Mozambique, formaban parte del imperio británico.

La Mancomunidad está indisolublemente unida al gobierno de Isabel II.

Foto: Getty Images

«En los primeros 12 años de su reinado el imperio prácticamente desapareció, hasta el punto de que en 1965 el término ‘imperio británico’ había dejado de usarse comúnmente», escribe el historiador Ashley Jackson.

«Con el surgimiento de una Mancomunidad multirracial de naciones independientes con intereses divergentes, el papel de la reina se convirtió en el de proporcionar continuidad durante la transformación».

95 x 2

A sus 95 años, Isabel II es también la soberana más longeva que ha tenido Reino Unido y la de mayor edad del mundo.

70 de esos 95 años de vida los ha cumplido dos veces, pues la reina tiene dos cumpleaños: el real, que es el 21 de abril, y el oficial, en junio, generalmente el segundo sábado del mes.

Un pastel para celebrar el 90° cumpleaños de la reina en abril del en Nueva Delhi, India. Foto: Getty Images

La tradición del doble cumpleaños comenzó en 1748 con Jorge II, cuyo cumpleaños real era en noviembre, un mes muy poco fiable en términos de buen clima para celebraciones públicas. Eduardo VII (1841-1910), que también nació en noviembre, cumplía años oficialmente en verano.

El cumpleaños de abril de la reina, sin embargo, no pasa desapercibido. Se marca con salvas de cañonazos: una en Hyde Park o Green Park, otra en Windsor Great Park y una tercera en la Torre de Londres.

14 y 7

Ha habido 14 primeros ministros de Reino Unido durante el reinado de Isabel II, cada uno de los cuales se ha reunido con la reina semanalmente en el Palacio de Buckingham, una tradición que comenzó con Winston Churchill.

«Disfrutaban de sus reuniones semanales, se reían mucho y los unía un interés compartido por los caballos y las carreras», escribe el autor Francis Beckett.

No se puede decir lo mismo de todos sus premiers: la reina era «correcta pero fría» con Edward Heath; estaba «ansiosa por el costo humano del thatcherismo«; y rechazó la oferta de llamar a Blair ‘Tony’.

Por más que se veían semanalmente, la reina se negó a llamar al primer ministro Anthony Blair por el diminutivo su nombre de pila: Tony. Foto: Getty Images

Un número igual de presidentes estadounidenses han ocupado el Despacho Oval durante el reinado de Isabel II.

El primero fue Harry Truman, a quien lo conoció en su primera visita a Estados Unidos en 1951, cuando aún era princesa; el más reciente es el actual presidente Joe Biden, quien visitó el Castillo de Windsor en 2021. Coincidieron por primera vez en 1982, cuando él era senador.

Al único de esos 14 mandatarios de EE.UU. que la reina nunca conoció fue a Lyndon Johnson.

En el Vaticano ha habido siete papas católicos romanos durante su reinado: Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

116

Aunque la reina nunca ha tenido pasaporte, pues estos se emiten «a nombre de Su Majestad», lo que significa que ella se emitiría uno a sí misma, es quizás la jefa de Estado que más ha viajado en la historia.

Ha realizado 265 visitas oficiales al extranjero y visitado al menos 116 países hasta la fecha, muchos como parte de sus funciones como jefa de la Mancomunicad de Naciones.

Ruanda y Camerún son los únicos dos de los 54 países de la Mancomunidad en los que aún no ha estado.

6

Cuando está en casa, pasa a mayor parte de su tiempo en seis residencias reales:

Castillo de Windsor. Foto: Getty Images

Palacio de Buckingham | Residencia oficial de Isabel II en Londres, como lo ha sido para todos los soberanos británicos desde 1837. Hoy también sirve como sede administrativa de la monarca.

| Residencia oficial de Isabel II en Londres, como lo ha sido para todos los soberanos británicos desde 1837. Hoy también sirve como sede administrativa de la monarca. Castillo de Windsor | El castillo habitado más antiguo del mundo, y donde la reina pasa muchos de sus fines de semana privados. Guillermo el Conquistador eligió el sitio para el castillo, a raíz de la conquista normanda.

| El castillo habitado más antiguo del mundo, y donde la reina pasa muchos de sus fines de semana privados. Guillermo el Conquistador eligió el sitio para el castillo, a raíz de la conquista normanda. Castillo Balmoral | La finca escocesa privada de la reina, una propiedad majestuosa ubicada junto al río Dee en Aberdeenshire. Todos los años, Isabel II pasa el verano allá.

| La finca escocesa privada de la reina, una propiedad majestuosa ubicada junto al río Dee en Aberdeenshire. Todos los años, Isabel II pasa el verano allá. Casa Sandringham | La casa de campo privada de Isabel II en Norfolk, donde la familia real pasa la Navidad.

| La casa de campo privada de Isabel II en Norfolk, donde la familia real pasa la Navidad. Palacio de Holyrood | La residencia real principal en Escocia, con sede en Edimburgo. La reina normalmente pasa una semana allá a finales de junio o principios de julio.

| La residencia real principal en Escocia, con sede en Edimburgo. La reina normalmente pasa una semana allá a finales de junio o principios de julio. Castillo de Hillsborough | La residencia oficial de la reina en Irlanda del Norte y también la residencia oficial del Secretario de Estado de Irlanda del Norte.

30, 100 y 100%

La reina es conocida por su amor por los corgi galés de Pembroke, una raza de perros pastores muy antigua nativa de Gran Bretaña.

Se enamoró de ellos desde su niñez, y le regalaron la primera, Susan, cuando cumplió 18 años.

La flamante reina con uno de sus gorgis en el Castillo de Balmoral en 1952. Foto: Getty Images

Durante su reinado ha tenido más de 30.

La casa real fue testigo del nacimiento de una nueva raza de perros: los dorgi. Fue un híbrido que surgió cuando uno de los corgis de Isabel se apareó con un perro salchicha llamado Pipkin de la princesa Margarita.

Pero los corgi no son los únicos animales en la vida de la reina.

Isabel II tiene un gran interés por la equitación y, en particular, por la cría de caballos de carrera.

Se estima que los más de 100 que ha tenido durante décadas han obtenido más de 1.600 victorias en carreras. Y se calcula que ha ganado 6,75 millones de libras esterlinas (unos US$9,15 millones) en premios.

Por otro lado, Isabel II es la dueña del 100% de los cisnes sin marcar del reino.

Los cisnes alguna vez fueron un alimento preciado en los banquetes, y desde a principios del siglo XII la Corona ha tenido derecho a todos los cisnes blancos sin marcar que se encuentren encontrar en aguas abiertas.

Hoy en día, la reina conserva el derecho a reclamar la propiedad de cualquier cisne blanco sin marcar que nade en aguas abiertas, pero este derecho se ejerce principalmente en ciertos tramos del río Támesis, y los cisnes nunca se comen.

* Este artículo es una adaptación de Queen Elizabeth II: 50+ surprising facts about her life and reign de la revista BBC HistoryExtra.