3 reveladoras habilidades emocionales de los alumnos en América Latina, según un inédito estudio de la Unesco en la región

Las respuestas de los distintos países participantes fueron similares en esta habilidad, con excepción de Cuba y Costa Rica que tuvieron un porcentaje mayor de respuestas positivas (Cuba 93% y Costa Rica 92%).

2. Autorregulación escolar

Los estudiantes respondieron en su mayoría «varias veces» o «casi siempre o siempre» a situaciones como las siguientes: «Sigo las reglas de la clase, aunque el profesor no me esté mirando»; «pido ayuda al profesor cuando no entiendo qué hay que hacer».

La autorregulación también incluye la capacidad de perseverar hacia un objetivo y postergar gratificaciones. Hernández explicó que estas cualidades se midieron a través de situaciones como «antes de entregar una tarea o un ejercicio, lo reviso bien», «antes de ponerme a jugar, termino de estudiar», «aunque una tarea me sea difícil, sigo trabajando en ella» y «aunque las cosas no me resulten, sigo intentándolo».