Cerca de 100.000 refugiados cruzan de Ucrania a Polonia desde invasión rusa

Unas 100.000 personas han cruzado ya la frontera a Polonia desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, informó hoy el viceministro del Interior polaco, Pawel Szefernaker.



En una rueda de prensa en el punto fronterizo de Medyka, el viceministro precisó que la entrada a Polonia se ha producido «a lo largo de toda la frontera con Ucrania», e indicó que entre los refugiados hay principalmente mujeres y niños, así como hombres que no tienen edad de combatir.



Agregó que la primera decisión ha sido abrir el tránsito de peatones en todos los puntos fronterizos, lo que en sólo dos horas ha permitido a 5.000 personas cruzar la frontera.



“Nuestros guardias fronterizos tienen que adaptarse y también reaccionar a la situación del otro lado de la frontera”, señaló Szefernaker, citado por la agencia PAP.



Dado que el tránsito de peatones se realiza también por los carriles para los vehículos, se espera que en las próximas horas la cola de personas del lado ucraniano disminuya sistemáticamente.



Szefernaker agregó que cada vez más refugiados de Ucrania utilizan los puntos de recepción del lado polaco, en las últimas 24 horas, uno de cada diez.



En estos puntos pueden recibir atención médica, comida y también descansar y ser trasladados después en autobuses a centros de acogida temporal en toda Polonia.



El viceministro del Interior recordó que todos los países de la Unión Europea se han mostrado dispuestos a acoger refugiados y señaló que algunas de las personas llegan a Polonia de tránsito, mientras que otras no tienen destino o esperan volver a Ucrania.



No quiso precisar cuántos refugiados cree que llegarán a Polonia, pero aseguró que el país cuenta con una reserva importante en lo que respecta a lugares de acogida.