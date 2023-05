Remesas en bancos venezolanos: ¿cómo funciona esta modalidad?

Las remesas se consolidaron como una fuente de ingreso para las familias venezolanas a partir del año 2016, cuando se agudizó la migración desde distintas ciudades del país.

La gran mayoría de estos envíos de dinero se hacen a través de canales informales que se promocionan por WhatsApp o Instagram, pero ahora comienza a facilitarse más la recepción de remesas en la banca nacional.

Aquellos venezolanos en el extranjero interesados en enviarles dinero a sus familiares o amigos ahora pueden acudir a las casas de cambio internacionales como Moneygram o Western Union y que el depósito se haga efectivo en unos minutos a la cuenta bancaria de su familiar en Venezuela.

En Efecto Cocuyo preparamos esta mini guía con las respuestas a las dudas más comunes sobre cómo funcionan las remesas en la banca nacional:

🟢 ¿Se reciben las remesas en dólares?

No. Estas remesas que utilizan las cuentas en la banca nacional son depositadas en bolívares a la tasa de cambio oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV), para el día en que se realiza la operación.

🟢 ¿Cuáles son los bancos que brindan esta opción?

Las remesas en la banca nacional pueden recibirse en bolívares en casi la totalidad de las entidades del país.

Moneygram destaca en su web las ventajas de esta modalidad | Foto: Captura de pantalla

Se incluyen, por ejemplo, entidades privadas como el Banco Mercantil, BBVA Provincial, Exterior, Banco Nacional de Crédito (BNC) y Bancaribe. Mientras que las entidades del sector público como Banco de Venezuela, Bicentenario y Banco del Tesoro también están incluidas en esa lista.

A comienzos de mayo se publicitó, además, una alianza entre Moneygram y Banesco que suma una nueva entidad bancaria privada a esta modalidad para recibir dinero de los familiares en el extranjero.

🟢 ¿Sirven las cuentas nacionales en dólares para recibir estas remesas?

No. Las cuentas nacionales en divisas, en realidad, no permiten depósitos directos desde el extranjero. Esto quiere decir que no funcionan como una vía para recibir remesas en dólares desde países como los Estados Unidos, Colombia, Perú, Argentina o España, en donde se encuentran grandes grupos de venezolanos migrantes.

Sin embargo, Banesco impone que sus clientes posean una de las llamadas “Cuenta Verde” que son en divisas, para procesar la recepción de las remesas por Moneygram.

🟢 ¿Qué datos necesita tener quién envía la remesa?

Para completar estas remesas en la banca nacional hace falta tener a la mano: nombre y apellido de la persona, número de la cédula de identidad, número de teléfono asociado al Pago Móvil y los 20 dígitos de la cuenta bancaria nacional.

Un punto importante a considerar es que las cuentas bancarias de aquellas personas pensionadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) no funcionan para estas remesas. Se necesita cualquier otra cuenta nacional a nombre del cliente que recibe la remesa, lo que implica que puede ser una cuenta corriente o de ahorros.

🟢 ¿En cuánto tiempo se reciben estas remesas?

La estimación inicial es que se reciben en minutos durante el mismo día del envío, para aquellos clientes que cuenten con la opción del Pago Móvil activado. Aunque pueden ocurrir algunos retrasos en caso de que la persona en Venezuela no tenga el servicio de Pago Móvil activo o el envío se produzca después de la medianoche.

🟢 ¿Se necesita acudir a una taquilla para estas remesas?

No. Una de las grandes ventajas de esta modalidad de remesas en la banca nacional es que se pueden completar sin que ninguna de las dos personas involucradas en el envío de dinero tengan que apersonarse en las taquillas de la casa de cambio, ni tampoco en la agencia bancaria.

Toda la operación puede completarse online desde la aplicación de las casas de cambio internacionales y, luego, movilizar los bolívares por la web, el Pago Móvil o la tarjeta de débito.

Esta nueva opción ofrecida en alianza entre las casas de cambio formales y la banca nacional busca facilitar el envío de las remesas y competirle a la gran cantidad de billeteras virtuales y canales informales que ahora dominan este mercado en Venezuela.

Foto principal: Iván E. Reyes