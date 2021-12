Nestlé Venezuela se desvincula del supuesto Starbucks de Las Mercedes

Nestlé Venezuela público un comunicado en el que se desvincula del local comercial Yeep Market, ubicado en Las Mercedes, que utiliza la imagen de Starbucks para vender el café de esta reconocida franquicia internacional.

«Ante las recientes menciones de la supuesta relación de Nestlé Venezuela con la inauguración de un local de bebidas que hace uso de la marca de café STARBUCKS®, la empresa informa al público en general que Nestlé Venezuela no ha sido contactada ni está involucrada en la comercialización de estos productos en el país», informó el comunicado.

El pronunciamiento de Nestlé Venezuela se realiza luego de que el supermercado Yeet Market de Las Mercedes, abriera al público un espacio identificado con la imagen de Starbucks durante el pasado fin de semana.

Empleados de este comercio indicaron, de acuerdo a videos que se subieron a las redes sociales, que cuentan con una licencia We Proudly Serve Starbucks para distribuir estos productos.

We Proudly Serve Starbucks es un programa que permite utilizar la marca y el logotipo de Starbucks bajo licencia de la multinacional Nestlé, la cual acaba de desconocer la autorización a este comercio.

En la página web del programa dice que a quienes disfruten de esta licencia se les permite utilizar la señalización en la tienda, los recursos de las redes sociales, los vasos de marca «y mucho más, creando razones convincentes para que sus clientes regresen una y otra vez».

No obstante, con la aclaratoria de Nestlé Venezuela aumenta el cuestionamiento a la autenticidad y legalidad de la presencia de la marca en Venezuela. De hecho, la revista Producto, había afirmado que este comercio no debe ser considerado como la primera franquicia de Starbucks en Venezuela, debido a que no está afiliada a la Cámara de Franquicias de Venezuela y por las inconsistencias en el uso de la imagen de la marca.

La revista especializada señala, además, que varios empresarios venezolanos han intentado introducir la marca en el mercado nacional, pero se han encontrado con que existen regulaciones para comercializar el café de origen extranjero, con el alto costo de la licencia y procedimiento legales que suelen tardar, incluso, décadas.

Igualmente, advierte que debido a las sanciones económicas impuestas al estado venezolano, Starbucks podría ser penalizada por trabajar en Venezuela, pues la empresa cotiza en la National Association of Securities Dealers Automated Quotation (Nasdaq), el segundo mercado de valores y la segunda bolsa más grande de Estados Unidos.