Vinotinto Sub-21 consigue segunda victoria en el Torneo Maurice Revello

Durante la segunda jornada del Torneo Maurice Revello 2022, la Vinotinto Sub-21 consiguió la victoria 2 goles por 1 ante uno de los favoritos de la competencia: México, lo que les permitió a los venezolanos escalar al primer lugar del Grupo B.

Venezuela comenzó este encuentro con cierta confianza ejerciendo mucha presión. Los de Fernando Batista rápidamente lograron generar ocasiones peligrosas frente a la portería azteca. Sin embargo, los mexicanos mostraron una solidez defensiva innegable. Rechazaron las embestidas venezolanas y también respondieron con embestidas ofensivas. Los aztecas siguieron atacando pero sin encontrar la red.

Dos goles en los últimos minutos de las respectivas mitades sentenciaron al ‘Tri’. Telasco Segovia anotó el primero del partido al 45+4 con un golazo que entró de ‘campana’ al arco de Holguín.

Para la parte complementaria, México adelantó líneas y la recompensa llegó al minuto 61 con un tanto de Ramón Juárez que puso el empate en ese momento. Parecía que la igualdad prevalecía, pero al 90+1, Bryant Ortega se vistió de crack en el área y con un sólido disparo puso punto final al encuentro.

