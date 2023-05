Rafael Nadal anuncia que no jugará en Roland Garros por primera vez desde 2005 y que 2024 será el último año de su carrera

«No es una decisión que tomé yo, la toma mi cuerpo».

Así fue que anunció el tenista español Rafael Nadal que no jugará el Abierto de Francia por primera vez en 19 años por una lesión de cadera de la que no ha podido recuperarse a tiempo para defender su título. El torneo comienza el 28 de mayo.

«Jugar Roland Garros es imposible», lamentó el tenista ganador de 22 Grand Slams en su carrera, 14 de ellos en la tierra batida parisina.

Pero si su ausencia en el segundo Grand Slam del año era previsible por los problemas físicos que ha sufrido en los últimos meses, no lo fueron sus palabras anunciando que planea retirarse en 2024.

«El año que viene será mi último año, esa es mi idea. Si sigo ahora no podré lograrlo».

Nadal, que cumplirá 37 años el mes que viene, no ha jugado desde que se lesionó en el Abierto de Australia en enero.

Desde entonces ha tratado de volver al circuito profesional y entrenado en las últimas semanas con el objetivo de jugar en el Abierto de Francia, pero pudo alcanzar el estado de forma necesario para disputar un torneo de preparación antes de la cita en Roland Garros.

«He estado trabajando al máximo todos los días durante los últimos cuatro meses y han sido difíciles porque no he podido encontrar una solución al problema que tuve en Australia», declaró el ex número uno del mundo.

«No estoy en condiciones de poder competir para estar al nivel para jugar Roland Garros».

Nadal no juega desde que se lesionó durante el Abierto de Australia en enero. Foto: Reuters

Nadal dijo que necesita dejar de jugar ahora con el fin de recuperarse por completo y volver sano para completar una temporada de despedida en 2024.

«Pararé durante un tiempo, quizás un mes, quizás tres meses o quizás cuatro meses. No me gusta predecir el futuro», dijo.

«Haré lo correcto para mi cuerpo y mi felicidad personal. Mi motivación es disfrutar de la temporada y despedirme de todos los torneos que he disfrutado en mi carrera».

«Si sigo ahora no podré conseguirlo».