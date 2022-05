Quién es Sonny León, el jinete más ganador en Venezuela que dio la sorpresa en Kentucky

Sonny León tiene 32 años y aunque es el jinete más ganador de Venezuela, este sábado 7 de mayo completó una carrera para la historia al montar a Rich Strike en el Derby de Kentucky.

El jockey llegó a la primera de las carreras de la Triple Corona del hipismo estadounidense, por una emergencia. Uno de los ejemplares favoritos para la competencia fue retirado a última hora del viernes.

Los organizadores llamaron al caballo número 22 para que supliera a uno de los tres favoritos, pero no tenían uno preparado. Entonces llegó el turno de Rich Strike, un potro de tres años que no ganaba una carrera desde septiembre de 2021.

El jinete que es el habitual para el caballo tampoco estaba disponible. Fue entonces cuando apelaron por Sonny León por su experiencia con Rich Strike, pese a la reticencia de los dueños que no estaban del todo convencidos, porque el venezolano nunca había estado en un Derby de Kentucky. Finalmente aceptaron.

Rich Strike, en los 148 años de la historia del Derby, tuvo la segunda menor cantidad de apuestas (80-1) para triunfar en la carrera. Solo el 90-1 del ganador Donerail, en 1913, fue mayor a la del ganador de 2022.

Iba entre los últimos caballos y rezagados, pero «cuando estaba en las últimas 70 yardas, dije: ‘Creo que tengo esta carrera'», relató León a medios de Estados Unidos al finalizar el derby.

Según Iván Roa Frías, en un reporte para el diario Últimas Noticias, Sonny León es el jinete con más carreras ganadas en Venezuela. Hasta el 16 de diciembre de 2021 tenía 221 triunfos. Ese último año completó 35 ganadas en el Mahoning Valley Race Course, en el estado de Ohio, casi al finalizar la temporada.

Iguala a Gustavo Ávila y Cañonero

León es apenas el segundo jockey venezolano en ganar el Derby de Kentucky. Gustavo Ávila montó Cañonero II a las victorias en el Derby de Kentucky y Preakness Stakes en 1971. Y como Ávila y Cañonero en 1971 dio la sorpresa en la recta final con Rich Strike.

Entre las reseñas después de la carrera en el Churchill Downs destacan las del Lexington Herald Leader:

«León realizó un viaje, a la vez paciente y fabulosamente audaz, que nadie que esté presente en Churchill Downs en un sábado nublado jamás olvidará», dice el medio estadounidense.

Detalla que el caballo salió en la décimo quinta posición, pero en los 2 minutos y algo más de carrera logró terminar primero con una diferencia de tres cuartos de cuerpo sobre el caballo que lideraba la carrera Epicenter.

Qué dijo Sonny León al ganar

«La gente me preguntaba si estaba nervioso por participar en mi primer Derby de Kentucky”, relató León en la rueda de prensa tras ganar la carrera. “Dije, ‘No, no estaba nervioso. Yo estaba emocionado.’ Estaba en un tiro de 80-1 y nadie conocía a mi caballo, pero yo sí. No sabía si podíamos ganar, pero tenía buenas sensaciones con él”, reseña el Lexington Herald Leader.

En el movimiento que ganó la carrera, Leon hizo girar a Rich Strike fuera de Messier, y tuvo suficiente caballo para superar al ganador del Derby de Luisiana, Epicenter, y al vencedor del Blue Grass Stakes, Zandon, para ganar la carrera de caballos más prestigiosa de América del Norte.

“Me ayudó a entrenar a este caballo”, dijo Erick Reed, el entrenador de Rich Strike. “Este jinete lo ha montado todo el tiempo. (Rich Strike) aprendió el proceso y (León) le enseñó a montar a través de los caballos y pasarlos”.

Ahora falta ver si León repetirá con el ejemplar para el Preakness Stakes y el Belmont Stakes. En 1971 Ávila y Cañonero triunfaron en el Derby de Kentucky y el Preakness Stakes, pero decepcionó en el Belmont Stakes.

Con información del Lexington Herald Leader y Últimas Noticias