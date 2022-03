Qatar 2022: qué debe suceder para que se clasifiquen los equipos de América Latina que se juegan su pase al Mundial en la última fecha de las eliminatorias

Entre este martes y el miércoles las selecciones de fútbol se juegan los últimos boletos para llegar al Mundial de Qatar 2022, incluyendo cinco equipos latinoamericanos.

En el continente americano ya hay cinco equipos clasificados: Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL); y uno por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF): Canadá.

En Sudamérica, los que aún guardan una posibilidad de acudir a la cita mundialista son Perú, Colombia y Chile, que definirán este martes quién de los tres enfrentará al quinto equipo clasificado del continente asiático en el repechaje por el pasaje a Qatar.

La selección peruana es la única de las tres que depende de sí misma ya que si le gana a Paraguay en condición de local se asegurará el quinto puesto en su zona y no tendrá necesidad de consultar los resultados de Venezuela vs. Colombia y Chile vs. Uruguay.

Si Perú empata, deberá esperar que no ganen ni Colombia ni Chile. En caso de perder, los dirigidos de Ricardo Gareca sólo llegarán al repechaje si sus dos rivales directos también caen en sus respectivos encuentros.

Si Perú vence a Paraguay, quedaría clasificado para Qatar 2022. Foto: Getty Images

Los hombres de Reinaldo Rueda, que están un punto por debajo de Perú en la tabla de clasificaciones, tienen que ganarle a Venezuela en condición de visitantes y esperar que la selección peruana no obtenga los tres puntos. Si Colombia empata, sólo lo clasificaría una derrota de Perú (quedarían empatados en puntos pero los colombianos tienen mejor diferencia de gol que los peruanos) y que Chile no venza a Uruguay.

El equipo chileno, dirigido por el uruguayo Martín Lasarte, solo puede llegar al repechaje si le gana a los uruguayos y sus dos rivales por la quinta plaza no obtienen la victoria.

Todos los partidos se jugarán de forma simultánea.

En la zona asiática, Australia -tercera en el grupo A- tiene aún que definir su lugar en el repechaje con Emiratos Árabes Unidos, Irak o Líbano, que pelean por el tercer lugar en el grupo B.

En esta región ya están clasificados Japón, Corea del Sur, Irán y Arabia Saudita, además de los anfitriones del Mundial, Qatar.

Boleto directo o con escalas

Con Canadá ya clasificada a un Mundial por primera vez en 36 años, en el norte del continente Estados Unidos, México y Costa Rica se juegan dos cupos directos a Qatar o un lugar en el repechaje contra la mejor selección de Oceanía.

Si EE.UU. gana sobre Costa Rica, ganaría la clasificación directa a Qatar 2022. Foto: Getty Images

La selección estadounidense, dirigida por Gregg Berhalter, obtendrá la clasificación directa con solo sumar un punto frente a Costa Rica en condición de visitante.

En caso de perder este miércoles, dependerá de otros resultados para evitar el repechaje. Los partidos también se jugarán a la misma hora.

Con los mismos puntos pero peor diferencia de gol, los mexicanos también necesitan sumar al menos un punto en su partido contra El Salvador para asegurarse el boleto directo al Mundial.

Si pierden, todos los ojos del Estadio Azteca estarán puestos en el partido entre Costa Rica y Estados Unidos ya que una victoria del local por una buena diferencia de gol podría clasificar directamente a los dirigidos por Luis Fernando Suárez y relegar al equipo de Gerardo Martino al repechaje.

Por Oceanía, Islas Salomón y Nueva Zelanda definirán qué selección espera al cuarto equipo de la CONCACAF.

En las próximas horas también se definen los cinco cupos de la zona África y dos de las tres plazas que faltan en Europa. La crisis por la invasión a Ucrania, cuya selección aspira aún a ir al Mundial, ha postergado la resolución del tercer cupo.