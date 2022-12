La Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) anunció el inicio de una investigación por «conducta indebida» contra las selecciones de Argentina y Países Bajos, que este viernes 9 de diciembre se midieron por el partido de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

Señalan que la Comisión de Disciplina del ente rector del fútbol mundial averigua posible violaciones al código 12 del organismo, por «conducta indebida de jugadores y oficiales».

El encuentro, en el que Argentina se impuso desde los penaltis y avanzó a las semifinales, tuvo algunos pasajes de violencia, al final del tiempo de descuento.

Una falta sobre un jugador de Países y Bajos, que no consideró el árbitro español Mateu Lahoz, y después la reacción del argentino de patear el balón hacia la bancada orange, generó un altercado, gritos y empujones entre los futbolistas de las dos naciones.

Qué dijo Messi del árbitro Lehoz

La Fifa también señaló que la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) es sometida a una averiguación, por posible infracción del «artículo 16 (orden y seguridad de los partidos)».

Lahoz repartió la mayor cantidad de tarjetas amarillas en cualquiera de los partidos disputados hasta ahora en Qatar 2022, incluido a Leo Messi, quien al final del duelo cargó contra el español.

«La Fifa no puede poner un árbitro (Lehoz) así para este partido, no ha estado a la altura». También aseguró que el duelo no debió extenderse hasta la prórroga e insinuó que el colegiado intentó perjudicarlos.

Al finalizar el juego, el astro argentino le dijo algunas palabras al entrenador Van Gaal. Foto: Efe

Criticó que diera 10 minutos de alargue, lo que propició el 2-2 de Países Bajos y después la prórroga y finalmente los penaltis. Incluso en los cobros desde los 12 pasos, Lehoz impartió la segunda amarilla al neerlandés Dumfries, quien resultó expulsado, a pesar de que el encuentro ya estaba culminado.

Messi, a pesar de comenzar unas declaraciones en las que dijo no podía hablar del árbitro, no tuvo reparos en cuestionar su actuación.

«No puedes ser sincero, no puedes decir lo que piensas. Teníamos miedo antes del partidos porque sabíamos lo que era. No estuvo a la altura del partido».

Y sobre los 10 minutos del añadido destacó que «sentí mucha bronca cuando empataron porque me pareció muy injusto y porque llegó en una falta que no era».