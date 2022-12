Países Bajos es el primer clasificado a los cuartos de final de Qatar 2022

Tres acciones de Denzel Dumfries, dos como asistente en los dos primeros goles y otra como rematador en el tercero, dirigieron a Países Bajos a los cuartos de final del Mundial 2022, donde aguarda a Argentina o Australia, y eliminaron a Estados Unidos, que redujo el marcador por medio de Haji Wright.

El 1-0, en el minuto 10, fue de Memphis Depay tras una precisa combinación colectiva de un área a otra, mientras que el 2-0, al borde del descanso, lo marcó Daley Blind. Después anotó Estados Unidos el 2-1 a cuarto de hora del final, suficiente para sobresaltar al conjunto neerlandés, que sintió la inquietud, pero respondió rápido, con el 3-1 de Dumfries.

Louis Van Gaal, seleccionador denaranja mecánica» manifestó a EFE, tras el partido, que pueden «ser campeones».

«Lo dije y lo repito: podemos ser campeones del mundo. Eso es lo que dije y lo que digo. No digo que lo vayamos a ser. Yo recibo el cariño y el aprecio de la gente que me rodea. Las críticas son algo consustancial al fútbol», respondió a Efe durante la rueda de prensa oficial de la FIFA que tuvo lugar en el Khalifa International Stadium este sábado Van Gaal, que ya lleva 19 partidos seguidos sin perder como seleccionador de Países Bajos y con una sola derrota en los últimos 47.

«Estoy contento cuando mis jugadores marcan y hoy también lo estoy, porque estos goles fueron fantásticos. Cuando el lateral izquierdo (Daley Blind) le mete un centro al lateral derecho (Denzel Dumfries) o al revés, claro que me emociono. Está claro que aún me alegro por estos detalles», apuntó el ex entrenador del Barcelona, que afronta su segundo periplo al frente de la selección ‘oranje’, con la que hace ocho años acabó tercero el Mundial de Brasil, tras derrotar en ese partido a la anfitriona.



«Yo noto el cariño de la gente y acepto las críticas como algo que va con esta profesión. Pero hay ya equipos ‘top’ que están fuera del torneo. Y nosotros seguimos aquí. Podemos ser campeones del mundo. No digo que lo vayamos a ser, insisto, pero estamos aquí y nos quedan tres partidos, ahora. Y por supuesto que me da placer ver jugar a estos jugadores y está claro que me siento muy orgulloso de este grupo», respondió a Efe Van Gaal durante su rueda de prensa en el Khalifa de Al Rayyan.



«Mañana evaluaremos el partido de hoy y veremos qué se puede mejorar. Después, nos arremangaremos y seguiremos trabajando. Eso es lo único que puedo prometer», comentó Van Gaal, de 71 años, que compareció en la sala de prensa junto a Denzel Dumfries, centrocampista del Inter de Milán, que en su cuadragésimo primer partido con su selección anotó, al marcar el 3-1, su sexto gol como internacional.



Preguntado Van Gaal si sentía especialmente «orgulloso» de su lateral derecho, que, aparte de marcar, dio las asistencias en los dos primeros goles y fue elegido como el mejor jugador del partido, por lo que compareció junto a él en la conferencia de prensa oficial, el veterano técnico neerlandés declaró: «¿Cómo no voy a estar orgulloso de Denzel?».



«Ya se lo di en privado el otro día, pero lo voy a volver a hacer hoy. Le voy a dar un beso», declaró Van Gaal antes de besar en público a Dumfries, uno de los grandes artífices de la victoria de su selección ante Estados Unidos.