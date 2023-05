Messi despunta en la entrega del Premio Laureus al mejor deportista del año

El argentino Leo Messi ganó este lunes el Premio Laureus como mejor deportista masculino de 2022, por delante de nombres como Rafael Nadal, Kylian Mbappé y Stephen Curry, impulsado por su rendimiento con la selección de Argentina, a la que lideró en la consecución del Mundial de Qatar 2022.



Es la segunda vez que Messi, de 35 años, gana un Laureus -considerado el Oscar del Deporte-, después del que obtuvo el año 2020, galardón que entonces compartió con el piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

La velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, quien en agosto pasado ganó una quinta corona mundial de 100 metros en Eugene, Oregón, recogió el premio de atleta femenina, mientras que el campeón de tenis del US Open, Carlos Alcaraz, ganó el premio Revelación del año.

Volviendo al fútbol, ​​la estrella de Dinamarca y Manchester United, Christian Eriksen, ganó un premio al Regreso del año, tras volver a la cima del deporte europeo después de sufrir un paro cardíaco durante la Eurocopa hace dos años.

History maker! Lionel Messi is the first ever athlete to win the Laureus World Sportsman of the Year and Laureus World Team of the Year Awards in the same year.#Laureus23 pic.twitter.com/WJeaBghAMA