Las fortalezas de Inglaterra y España para disputar la final del Mundial femenino de fútbol

“Alea jacta est”. La suerte está echada.

Inglaterra y España disputarán, en un encuentro inédito, este domingo en el Stadium Australia de Sídney la final del Mundial femenino de fútbol.

Además, es la primera vez que ambas selecciones llegan a un final de una Copa del Mundo.

España logró el cupo a la final después de vencer 2-1 a la poderosa selección sueca, mientras las “Leonas”, como se llama a la selección inglesa, vencieron este miércoles 3-1 a la local Australia.

Ambas selecciones han mostrado una regularidad y dinámica que les ha permitido superar a rivales tan fuertes como Nigeria, Colombia, Suecia o Países Bajos.

Las inglesas, lideradas por la manager neerlandesa Sarina Wiegman logró una fase de grupo impecable con victorias ante China (6-1), Haití (1-0) y Dinamarca (1-0).

Y aunque en octavos y cuartos tuvieron dificultades en los encuentros ante Nigeria y Colombia, la técnica de jugadoras como Chloe Kelly, quien juega para el Manchester City, Alessia Russo del Arsenal o de la portera Mary Earps las condujo a la final.

Por el otro lado, España ha sido una de las selecciones más regulares del torneo: solo ha perdido un partido, frente a Japón por el último encuentro de la fase de grupos.

A pesar de no contar en la titular con la dos veces ganadora del Balón de Oro y estrella del Barcelona Alexia Putellas, España ha contado con la solidez de Aitana Bonmatí, pero sobre todo la explosividad de la joven Salma Paralluelo, quien marcó goles definitivos frente a Suecia y Países Bajos.

Ambas naciones se vieron recientemente las caras en los cuartos de final de la Eurocopa de 2022. Allí fueron las inglesas las que se quedaron con la victoria.

¿Podrá España vencer a las campeonas de Europa para coronarse campeonas del mundo por primera vez?

En BBC Mundo te mostramos las fortalezas de ambas selecciones de cara al encuentro definitivo.

Inglaterra se coronó campeona de Europa en 2022. Foto: Getty Images

Inglaterra

1. La alta calidad de sus jugadoras

Así como Argentina ganó la Copa América en 2022 y después se coronó ante Italia en la llamada “Finalissima” -que enfrenta a los campeones de Sudamérica y los campeones de Europa-, la selección femenina de Inglaterra recorrió el mismo camino.

Fue campeona de la Eurocopa de 2022, donde venció a Alemania en la final.

Después se enfrentó a Brasil en la versión femenina de la Finalissima, que se disputó en Wembley.

Y también se quedó con el trofeo. Esto se debe en gran parte a la calidad de sus jugadoras, que se destacan en la Women Super League de Inglaterra y en otra ligas de Europa.

Por ejemplo, a las mencionadas se suma Keira Walsh, quien juega para el FC Barcelona, considerado uno de los mejores equipos de Europa.

La neerlandesa Sarina Wiegman es la manager de Inglaterra. Foto: Getty Images

También cabe mencionar a la juvenil Katie Robinson, delantera del Brighton y a la sorpresa del campeonato, Lauren James. Gracias a sus goles el equipo logró importantes victorias en esta Copa del Mundo.

Además James, ausente durante dos partidos después de ser expulsada por juego violento en el encuentro frente a Nigeria, estará disponible para la final.

Junto a Suecia y Japón, Inglaterra fue la única selección que logró las tres victorias en la fase de grupos.

Y tal vez la mejor demostración de su jerarquía se vio ante Nigeria y Colombia.

En el partido por octavos no solo se quedó con 10 jugadoras , sino que perdió la que hasta el momento era la jugadora más desequilibrante.

Aún así logró mantener el control del juego y clasificarse a los cuartos de final en los lanzamientos de penal.

Y frente a Colombia, lograron remontar el partido cuando iban perdiendo 1-0.

2. Su DT, Marina Wiegman

La neerlandesa Sarina Wiegman ha ganado casi todo como DT a nivel de selecciones.

Su primera hazaña fue con la selección de su país, Países Bajos.

La mayoría de las jugadoras inglesas están en las principales ligas del mundo. Foto: Getty Images

Logró una notable victoria ante Dinamarca en la final de la Eurocopa de 2017, uno de los títulos más destacados en el fútbol de su país.

Dos años más tarde, Wiegman estuvo a punto de ganar el Mundial Femenino de Francia 2019, pero perdió la final ante EE.UU.

Entonces fue contratada como la manager de Inglaterra y ahí volvió a encumbrarse en la cima del fútbol europeo al ganar la Eurocopa de 2022.

Una de las mejores demostraciones de su capacidad para leer los partidos ocurrió en los cuartos de final de la Eurocopa de 2022 frente a la que será su rival este domingo, España.

En ese partido, Inglaterra perdía, a pesar de seguir el libreto que había utilizado en todo el torneo. Entonces, en un movimiento inusual, Wiegman decidió cambiar su sistema tradicional de 4-3-3 por uno más arriesgado con solo tres defensas: 3-4-3.

Al final logró remontar, pasar a la semifinal y de alguna manera iniciar un camino de confianza que le permitió conseguir la corona.

“Es una entrenadora que tiene claro una sola cosa: la clave de la victoria está en los detalles”, escribió el diario británico The Guardian.

España se clasificó por primera vez en su historia a la final de un Mundial femenino. Foto: Getty Images

España

1. “Juegan con el alma”

No se puede negar la calidad de las jugadoras de la selección española de fútbol: las mediocampistas Alexia Putella y Aitana Bonmatí o las juveniles que son las campeonas del mundo a nivel sub-17 y sub-20.

Pero más allá de las habilidades individuales, lo que ha demostrado esta selección española en el Mundial en el que es finalista ha sido una incansable vocación por ganar. Por no rendirse.

A pesar del palazo que significó perder 5-0 frente a Japón en el último partido de la fase de grupos, España ha demostrado que su intención es quedarse con el título sin importar qué equipo se les plante enfrente.

En la segunda fase, la selección aplastó a Suiza con un 5-1, sacudiéndose el aguacero japonés.

Salma Paralluelo se ha convertido en la gran figura de la segunda fase del Mundal de Australia y Nueva Zelanda. Foto: Getty

Y después vino Países Bajos, actual subcampeona del mundo. En un partido complejo, España sacó el corazón y, tras empatar en los 90 minutos, logró poner las cosas a su favor con un gol de la revelación, Salma Paralluelo.

Frente a Suecia la historia se repitió: empate cuando apenas faltaban minutos para acabar el partido. Pero de nuevo, en una muestra de resistencia y jerarquía, Paralluelo puso las cosas a favor de “La Roja”.

“Este equipo se ha hecho muy fuerte. Lo que tenemos ahora y no antes es la mentalidad ganadora, de creer, de no dar nada por perdido, de no bajar los brazos y, sobre todo, de saber sufrir”, dijo Bonmatí a los medios españoles tras la victoria ante Suecia.

Y todo esto tiene mayor mérito después de que, en septiembre de 2022, 15 jugadoras renunciaran a la selección para exigir la salida del actual técnico, Jorge Vilda.

2. En racha

No hay nada más que desee un técnico que su delantera se encuentre en racha goleadora.

Y España, precisamente ahora, tiene a una de sus jugadoras en una racha extraordinaria: la de marcar cuando más se necesita.

La autora de las proezas es Salma Paralluelo y este domingo se podría coronar como la primera jugadora en la historia del fútbol femenino en ganar el mundial Sub-17, el Sub-20 y el de mayores.

Esta joven, de apenas 20 años, se ha convertido en la mayor revelación del Mundial que se desarrolla en Australia y Nueva Zelanda.

España sueña con quedarse con su primer título. Foto: Getty

Y lo ha hecho con sus impresionantes anotaciones, casi al límite, frente a Países Bajos en cuartos de final y con el golazo ante Suecia que le dio el pase a la final frente a las inglesas.

“La de Zaragoza no corre, vuela, pero es un vuelo sin motor; no lo necesita. Se mantiene flotando en el aire por inercia. Es ligera, elegante, con zancada, trabajada, parece que ni se esfuerza y con mucho talento”, la describió la entrenadora de fútbol Patricia Campos.

Y tal vez sea ese talento explosivo el que le de el primer título mundial a España.

