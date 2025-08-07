La umpire estadounidense Jen Pawol hará historia este fin de semana, cuando se convierta en la primera mujer en ser árbitra de béisbol en un juego de temporada regular de la Major League Baseball (MLB).

Pawol, de 48 años de edad, arbitrará tres juegos durante la serie Marlins-Bravos de este fin de semana en Atlanta, incluso ambas finales de la doble cartelera del sábado y el último partido de la serie el domingo, cuando estará detrás del home. La doble cartelera requirió la adición de un quinto árbitro, ya que cada árbitro de home se salta el otro juego en el que no están trabajando, informó la MLB.

“Este logro histórico en el béisbol refleja el arduo trabajo, la dedicación y el amor de Jen por el deporte”, declaró el comisionado de la MLB Robert D. Manfred, Jr.

Manfred agregó que Pawol “se ha ganado esta oportunidad y estamos orgullosos del gran ejemplo que ha dado, especialmente para todas las mujeres y jóvenes que aspiran a un puesto en el campo. En nombre de las Grandes Ligas de Béisbol, felicito a Jen y a su familia por este logro”.

La carrera ascendente de Pawol

Pawol tiene un ascenso constantemente en el mundo del arbitraje desde que comenzó su carrera profesional en la liga de novatos en 2016. Llegó a Triple-A en 2023, cuando se convirtió en la primera mujer árbitra en ese nivel en 34 años.

Fue la árbitra de home en el Campeonato de Triple-A de ese mismo septiembre. En 2024, Pawol se convirtió en la primera mujer árbitra en un partido de entrenamiento de primavera desde Ria Cortesio en 2007. Fue jefa de equipo de Triple-A en 2024 y trabajó en más partidos de entrenamiento de primavera en 2025.

“La Asociación de Árbitros de las Grandes Ligas de Béisbol felicita a Jen Pawol por su histórico debut en las Grandes Ligas”, declaró la MLBUA en un comunicado. “Este momento representa más que un hito personal para Jen; es un paso revolucionario para nuestra profesión y para el continuo avance de las mujeres en el deporte. El logro de Jen es un testimonio de su habilidad, dedicación y perseverancia. Nos enorgullece acompañar a Jen en su lucha por superar esta barrera, y esperamos dar la bienvenida a más mujeres a la profesión de árbitro”.

La decisión de la MLB llega 28 años después de que se rompiera la barrera de género para los árbitros en la NBA, 10 años después de que la NFL contratara a su primera árbitra a tiempo completo y tres años después de que la Copa Mundial de fútbol masculino contratara a una árbitra. La NHL aún no ha tenido mujeres como árbitras.

Quién es ella

Pawol jugó sóftbol en la Universidad de Hofstra y en la categoría de Lanzamiento Rápido de la Asociación de Sóftbol Amateur durante 10 años antes de convertirse en árbitro. La exreceptora trabajó en partidos de sóftbol universitario y arbitró en la Conferencia Big Ten de 2013 a 2015.

«A mí, personalmente, me encanta mi trabajo», dijo Pawol en 2016. «Me apasiona, es parte de mí».

Al año siguiente, Pawol asistió a la Academia de Entrenamiento de Árbitros de las Ligas Menores de Béisbol de 2016 en Vero Beach, Florida, y obtuvo su primera asignación en la Liga de la Costa del Golfo (ahora conocida como la Liga Compleja de Florida). En ese momento, Pawol era la séptima árbitra en la historia de las Ligas Menores de Béisbol.

Pawol, nativa de Nueva Jersey, es una de los 17 árbitros actuales de Triple-A elegibles para servir como sustituto en juegos de las Grandes Ligas.

“Cualquiera en el béisbol te dirá que simplemente hay que mantener la calma, seguir trabajando duro, darlo todo y prepararse para el día siguiente”, dijo Pawol en 2024. “En eso es en lo único que pienso cada día: mejorar antes de mañana”.

Con información de MLB.com