Abridor venezolano Luis García se someterá a la cirugía Tommy John

El abridor de los Astros de Houston, el venezolano Luis García, se someterá a la cirugía Tommy John para reparar el ligamento colateral ulnar de su codo derecho y por ello se perderá el resto de la campaña de este año y parte del 2024, informó el equipo durante la noche del viernes 5 de mayo.

García realizó ocho lanzamientos en la apertura del lunes 1 de mayo frente a los Giants de San Francisco. Sin embargo, tuvo que retirarse del Minute Maid Park tras sentir una incomodidad en el brazo.

Update on Luis Garcia. pic.twitter.com/e3hTqzjXn8 — Houston Astros (@astros) May 6, 2023

De acuerdo con Associated Press (AP), la lesión del venezolano ocurrió el mismo día en que el mexicano José Urquidy, otro lanzador derecho del club, fue colocado en la lista de los lesionados por una inflamación en el hombro con el que tira.

La situación de García es considerada un obstáculo esta temporada para los Astros, quienes fueron campeones de la última Serie Mundial. Hasta ahora no se ha fijado una fecha para su operación, aunque se estima que sea intervenido pronto.

Un equipo con varios lesionados

Los Astros de Houston no tienen el camino fácil este año: José Altuve, intermedista estelar venezolano, no ha jugado tras fracturarse el pulgar de la mano izquierda durante el Clásico Mundial. No obstante, podría volver a las Grandes Ligas antes de lo esperado. El 5 de mayo debía realizarse una radiografía para determinar si puede reincorporarse a la novena texana.

El jardinero veterano Michael Brantley se recupera de una cirugía en el hombro derecho por lo que tampoco ha tenido participación. Además, el jardinero Chas McCormick sufre desde abril un problema de rigidez lumbar.

Respecto a García, este tenía una foja de 2-2 y una efectividad de 4,00 en seis aperturas de esta temporada. De acuerdo con el Central Coast Orthopaedics de California, la cirugía a la que deberá someterse el venezolano está diseñada para «…reparar un ligamento del codo desgarrado, una lesión generalmente causada por movimientos fuertes y repetitivos de lanzamiento desde arriba del brazo».

Es un procedimiento confiable y su nombre se debe a que se realizó por primera vez en 1974 con el lanzador de béisbol Tommy John. Actualmente, la recuperación suele tomar de un año a 18 meses.