Venezuela vuelve a más de mil casos diarios de COVID-19 este #12Ene

Un aumento vertiginoso presentaron los casos diarios de COVID-19 en Venezuela este 12 de enero, cuando, según las autoridades sanitarias de Nicolás Maduro, se detectaron 1.267 nuevos contagios, 1.234 de ellos por transmisión comunitaria y 33 importados.

El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, indicó que, sin embargo, el número de fallecimientos sigue bajo, al registrarse que en las últimas 24 horas solo hubo cuatro muertes: dos hombres de 36 y 45 años de Barinas y un hombre de 61 años y una mujer de 48 años del Zulia.

Esos nuevos contagios se registraron mayoritariamente en Caracas, con 423 pacientes. Le siguen Miranda con 298, Zulia 95, La Guaira 75, Aragua 73, Yaracuy 49, Sucre 36, Táchira 34, Trujillo 27, Anzoátegui 26, Mérida 25, Carabobo 21, Lara 15, Falcón 11, Bolívar 8, Nueva Esparta 7, Portuguesa 5, Amazona 3, Apure 2 y Guárico 1.

Los casos reportados como importados son de 11 personas llegadas desde República Dominicana, 5 de Panamá, 4 de Turquía, 4 de Filipinas, 4 de España, 2 de Estados Unidos, 1 del Líbano, 1 de Nigeria y 1 de México, todos con entrada por el aeropuerto de Maiquetía.

Todos estos datos elevan el total general a 449.730 casos confirmados, 437.624 personas recuperadas (97 % de los contagios) y 6.736 casos activos (5.725 atendidos en el sistema público de salud y 1.011 en clínicas privadas). En estos 668 días de pandemia en Venezuela han muerto ya 5.370 venezolanos.

Este aumento tan rápido de contagios, tomando en cuenta que en las últimas semanas eran de menos de 300 casos, se debe a la posible presencia de la variante ómicron de manera comunitaria.

El doctor Julio Castro, médico internista, infectólogo y profesor de la UCV, alertó este miércoles que hay evidencia no oficial de alta transmisión de Covid-19 en el área metropolitana, a la vez que lamentó que los datos “oficiales” no reporten estas cifras.

El especialista señaló que muchos de estos casos podrían tratarse de la variante ómicron, dado a que se han visto mayormente en entornos como fiestas, reuniones, Playa, entre otros

De igual forma, Castro instó a que las personas eviten trabajo o escuelas si presentan síntomas y llamó a aquellas personas que están pasando la enfermedad a permanecer en cuarentena al menos 10 días después de haber obtenido un resultado de PCR negativo.

También, aclaró que a pesar de Omicron ser menos letal su potencial de transmisibilidad puede llevar a situaciones de colapso del sistema de salud.

“No salga a buscar la enfermedad, es riesgoso contagiarse adrede Los datos de expertos en venezuela sugieren una proporción muy alta de ómicron”, concluyó.

