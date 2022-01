Venezuela recibe un millón de dosis de Soberana Plus este #30Ene

Venezuela recibió la madrugada de este domingo un cargamento de un millón de dosis de la candidata a vacuna cubana Soberana Plus «para fortalecer el combate contra la covid-19», informó el Ministerio de Salud, Carlos Alvarado.



“Llega a Venezuela un nuevo cargamento con un millón de dosis de la vacuna Soberana Plus, inmunógeno procedente de la República de Cuba, para fortalecer el combate contra la covid-19”, informó Alvarado en su cuenta de Twitter.



El pasado 28 de noviembre, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Cuba informó de un anterior cargamento de más de un millón de dosis de la fórmula Abdala envió a Venezuela como parte del acuerdo alcanzado entre La Habana y Caracas por el que el país caribeño recibiría, hasta final de 2021, 16 millones de dosis de Abdala, según explicó el presidente venezolano, Nicolás Maduro.



En esta ocasión, el mensaje del Ministerio de Salud fue acompañado del video de una transmisión del canal estatal VTV en el que se puede apreciar el nuevo lote de Soberana Plus, que llegó al país en un vuelo de la aerolínea venezolana Conviasa.



De acuerdo con el informe de VTV, «la Soberana Plus fue creada como una vacuna de refuerzo con la capacidad de reactivar la respuesta inmune previa y que provee potencial protección ante la reinfección con las nuevas cepas».



Las vacunas cubanas Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus son las tres aprobadas por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) de Cuba y fueron elaboradas por el estatal Instituto Finlay de Vacunas (IFV).



En Venezuela se está inmunizado con la vacuna rusa Sputnik Light, la cubana Abdala y «varias» provenientes de China, tal como dijo, el pasado 15 de enero, Maduro.



Sin embargo, el pasado 13 de diciembre la Academia Nacional de Medicina (ANM) de Venezuela rechazó el uso de los prototipos vacunales cubanos Soberana 02 y Abdala en niños entre los 2 y 11 años de edad, y recordó al Ministerio de Salud que estos medicamentos aún no han sido reconocidas instituciones reguladoras internacionales.

#EnVideo📹| Arribó a Venezuela un nuevo cargamento de un millón de dosis de la vacuna Soberana plus, inmunógeno proveniente de la República de Cuba, para fortalecer el combate contra la COVID-19.#VenezuelaDePazYJusticia pic.twitter.com/2943lq5mVU — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 30, 2022