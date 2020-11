Trabajadores sanitarios aún reclaman protección y reivindicaciones

La pandemia encontró en Venezuela un sistema de salud público “completamente vulnerable”, sentencia el secretario general de Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, a ocho meses de la llegada del COVID-19 al territorio.

Para marzo de 2020 cuando se detectaron los primeros casos de coronavirus en el país, asegura que los centros asistenciales ya enfrentaban la reducción de su capacidad de atención. Contaban con menos camas para recibir pacientes.

El dirigente sindical no vacila al explicar que esas condiciones se deben a “falta de inversión” por parte del Ejecutivo nacional. Sin embargo, señala como más preocupante que aún “dentro de lo que pudo significar la pandemia no hubo reflexión de los órganos competentes”.

Las carencias en los hospitales siguen siendo múltiples. Enumera Zambrano que no hay baños, no hay ascensores, no hay ambulancias, no hay suficientes insumos médicos ni productos de limpieza.

Para el pasado mes de octubre de 33 hospitales en la región central del país, el 67 % no contaba con agua en todas las áreas del centro asistencial, reveló un informe de la iniciativa Monitor Salud.

Además, agrega la presidenta de la Federación Nacional de Enfermeras, Ygnovi Rodríguez, el talento humano es cada vez más escaso. Según el mencionado informe, en 14 de esos 33 hospitales durante el mes de octubre solo asistió en promedio el 25 % del personal.

A la mayoría, se le dificulta llegar porque no cuentan con efectivo para pagar el pasaje o debido a la escasez de transporte público.

Desprotegidos

Aunque ante esta crisis sanitaria la Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a los Estados a proteger al personal sanitario, el reclamo por equipos de bioseguridad para los hospitales resonó en varias regiones del país.

El secretario general de Fetrasalud señala que aún cuando la administración de Nicolás Maduro anunciaba la llegada al país de insumos como mascarillas, ha sido el apoyo de organizaciones no gubernamentales y el esfuerzo de los propios empleados lo que ha permitido sortear la crisis.

“Fabricamos botas quirúrgicas, gorros, tapabocas, con donaciones e inversión de los trabajadores”, expone.

El sindicalista destaca la labor de los trabajadores sanitarios en Venezuela, los define como héroes por las condiciones en las que se enfrentaron a la pandemia. La batalla, sin embargo, ha dejado personal que se contagió del virus SARS-CoV-2 y otros que no lograron superar la enfermedad.

Denuncia que a muchos no se les garantizó el tratamiento completo ni en sus centros de trabajo, por lo que “se convirtieron especialistas en guarapos (infusiones)”.

Lucha por un salario digno

“En Venezuela no existe el salario, al menos no como está tipificado en el artículo 91“, asevera Pablo Zambrano, en referencia a lo que dicta la Constitución sobre que el derecho del trabajador a un ingreso que le permita “vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”, y que se calcule tomando como una de las referencias la canasta básica.

Indica que el reciente ajuste, que llevó al sueldo mínimo en Venezuela en 1.200.000 bolívares, no toma en cuenta el índice inflacionario. Además, la decisión se realizó de manera unilateral. “No hay mayor demostración de la falta de democracia en el país que el hecho de que el salario es impuesto”, expresa.

El dirigente sindical plantea que urge indexar los salarios al dólar. De lo contrario, considera que se irán profundizando las protestas de los trabajadores, que no han cesado ni por el coronavirus.

Desde el pasado mes de octubre se han realizado en Caracas cuatro manifestaciones del sector, algunas en conjunto con educadores y docentes, que se unen en un mismo reclamo: un salario digno.