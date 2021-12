Un rebrote en Xian provoca en China mayor aumento diario de casos en 21 meses

Un rebrote del coronavirus SARS-CoV-2 en la ciudad china de Xian, cuyos 13 millones de habitantes llevan bajo estricto confinamiento desde el jueves 23 de diciembre, ha disparado el aumento diario de casos en China a su máximo en los últimos 21 meses a pesar de las duras medidas de prevención que aplica el país.



La ciudad de Xian, capital de la provincia de Shaanxi (noroeste) y célebre por acoger el famoso Ejército de Terracota, acumula desde el pasado 9 de noviembre 485 positivos, todos por transmisión local, según las últimas cifras difundidas este domingo por las autoridades.



De los 158 casos autóctonos notificados este domingo, 26 de diciembre, por la Comisión Nacional de Sanidad de China, 155 se localizaron en Xian. La jornada anterior los positivos locales fueron 87, la mayoría de ellos (75) también en esa urbe.



Esta oleada de contagios, atribuida a la variante delta y en la que no se ha informado sobre ninguno producido por la nueva ómicron, se produce cuando falta poco más de un mes para la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, un evento que el Gobierno chino está empeñado en proteger a toda costa.

Pekín se blinda

Ante la situación en Xian, la capital anunció el viernes un refuerzo de las medidas preventivas, pidiendo a sus habitantes que no dejen la ciudad si no es necesario -ni siquiera durante las celebraciones del Año Nuevo chino- y limitando a diez el número de personas permitidas en reuniones privadas, entre otras restricciones.



El rebrote también ha disparado las estadísticas en un país de 1.411 millones de habitantes cuya política de «tolerancia cero» contra el virus y estrictos protocolos sanitarios han mantenido la pandemia a raya en el último año -al menos según las cifras oficiales- en contraste con los elevados índices de contagio en el resto del mundo.



Las autoridades de Xian han realizado ya tres rondas de test masivos a la caza de nuevos casos y no descartan que en los próximos días se confirme un elevado número de positivos, afirmó hoy en una conferencia de prensa He Wenquan, un alto funcionario del gobierno municipal citado por la agencia oficial Xinhua.



Más de 31.000 personas trabajan en la recolección de muestras en 4.400 instalaciones de realización de pruebas PCR, según la información difundida por la municipalidad.

Sanciones por negligencia



El viernes, medios oficiales informaron de que 26 personas y cuatro comités del Partido Comunista de China (PCCh) fueron sancionados por su supuesta responsabilidad en el rebrote.



Una inspección disciplinaria municipal determinó que estas personas no cumplieron con su deber al desatender los protocolos de seguridad y fallar en la «rigurosa implementación» de las medidas de contención.



Los medios estatales no detallaron qué tipo de castigo o sanción recibirán los supuestos responsables del rebrote, que mantiene a toda una ciudad confinada.



Desde el pasado jueves los complejos residenciales se encuentran en «circuito cerrado» y se han clausurado las escuelas y cancelado todo tipo de eventos, además de imperar el teletrabajo excepto en el caso del personal sanitario.



Por el momento, solo se permite que una persona por familia salga cada dos días a comprar alimentos y otros productos básicos.



También se exige a los habitantes que no abandonen Xian si no es estrictamente necesario, y quienes quieran dejar la ciudad deben obtener primero certificados aprobados por las autoridades locales, además de presentar un test negativo de ácido nucleico.



El aeropuerto internacional de Xianyang ha cancelado todas las operaciones nacionales y también han sido suspendidas las conexiones de ferrocarril.

COVID y fiebre hemorrágica

Xian es la tercera ciudad china de más de diez millones de habitantes sometida a confinamiento estricto desde que comenzó la pandemia a inicios de 2020, cuando se confinó Wuhan -considerada «punto cero» de la pandemia-.



Esta medida también se impuso este año en Shijiazhuang (provincia de Hebei, norte).



La ciudad también notificó en los últimos días varios casos de fiebre hemorrágica, una enfermedad infecciosa que puede resultar letal y cuyos síntomas iniciales, como fiebre y tos, son similares a los de la covid-19.



China no ha confirmado hasta ahora ningún contagio por transmisión local de la variante ómicron, pero sí ha informado de casos «importados» de viajeros llegados del exterior mientras realizaban cuarentena.



Hasta la fecha, el país asiático ha desarrollado una estrategia de tolerancia cero frente al coronavirus, lo que supone estrictos controles de entrada en el país con cuarentenas de hasta tres semanas y numerosas analíticas de diversos tipos, además de campañas de test masivos y de confinamientos selectivos en los lugares donde se detecta un rebrote.



Según el parte emitido hoy por las autoridades sanitarias chinas, hay actualmente 2.011 casos activos en todo el país, nueve de ellos graves.



Desde el inicio de la pandemia, las cifras oficiales indican que en China se han infectado 100.894 personas y fallecido 4.636.