México detectó el primer caso de la variante ómicron del coronavirus en una persona proveniente de Sudáfrica que ingresó en un hospital con síntomas de COVID-19, informó este viernes. 3 de diciembre, el subsecretario de Salud y estratega contra la pandemia, Hugo López-Gatell.



«El primer caso positivo de la variante ómicron en México es una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica; tiene enfermedad leve y voluntariamente se internó en un hospital privado en la Ciudad de México para evitar contagiar. Su pronóstico de recuperación es favorable», explicó el epidemiólogo en Twitter.



En un comunicado, la Secretaría de Salud informó que el paciente llegó a México el pasado 21 de noviembre y seis días después comenzó a tener síntomas leves de COVID-19.



Esta persona, de 51 años, ingresó el lunes 29 de noviembre a un hospital privado de Ciudad de México, donde se encuentra «estable» y en «aislamiento preventivo voluntario».



López-Gatell, quien días atrás dio «por hecho» que la variable llegaría a México, hizo un llamado «a conservar la calma y seguir aplicando medidas para evitar contagios», como el distanciamiento social, el uso de cubrebocas y el lavado de manos.



El epidemiólogo aseguró que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) «la vacunación sigue siendo fundamental para reducir riesgos de hospitalización y muerte».



Defendió que «cerrar fronteras y bloquear personas o bienes, no son medidas útiles para contener las variantes» y aseguró que México cuenta con un protocolo para identificar casos de covid-19 de personas provenientes de otros países.



En su rueda de prensa matutina, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, había informado de un primer caso sospechoso de ómicron en México, aunque había dicho que se trataba de un paciente mexicano.



El primer caso de la variante ómicron en Estados Unidos se identificó este miércoles en California en un individuo que regresó al país procedente de Sudáfrica el 22 de noviembre.



Mientras que las autoridades del estado de Minnesota identificaron el jueves un preocupante caso de ómicron puesto que se trata de una persona que no había viajado fuera del país.



México, que acumula 3,9 millones de contagios confirmados y 294.700 muertos, la cuarta cifra más alta del mundo, no ha aplicado confinamientos obligatorios ni cierres de fronteras durante la pandemia de cCOVID-19.



De sus 126 millones de habitantes, 77,4 millones tienen al menos una dosis y 65 millones han recibido el esquema completo.