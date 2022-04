COVID-19 en Venezuela: un fallecido y un solo caso importado este #20Abr

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Según la comisión gubernamental que hace seguimiento de la pandemia en Venezuela, en las últimas 24 horas el país marca un nuevo récord de contagios, con tan solo una persona diagnosticada positiva por COVID-19.

Freddy Ñáñez, vocero del gobierno de Nicolás Maduro, una persona procedente de México, que entró por el estado Vargas, es el caso registrado este 20 de abril.

En el mismo tiempo, se reportó la muerte de un hombre de 72 año en el estado Barinas, para llegar a un total de 5.704 decesos desde marzo de 2020.

Venezuela llega así a un total de 522.056 casos confirmados, 1.292 casos activos y 515.060 personas recuperadas, lo que representa el 99% de los contagios.

«Hoy no se registraron casos de transmisión comunitaria, sin duda una excelente noticia para nosotros porque demostramos que la fórmula aplicada es la correcta: prevención, vacunación y medicación a tiempo», dijo Ñáñez.

El Gobierno venezolano aseguró además que se ha realizado 15.193.000 labores de desinfección desde el inicio de la pandemia por covid-19.

De acuerdo con una información publicada por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), 24.000 personas se han desplegado en todo el país para hacer la desinfección de espacios públicos.

No obstante, el pasado 13 de abril, el sindicato venezolano Monitor Salud informó que en el primer trimestre de 2022 se contabilizaron 1.971 trabajadores sanitarios contagiados de covid-19 y que fue el personal de enfermería el más afectado, con 412 casos registrados en este periodo.

Para Monitor Salud, el número de contagios está relacionado con las condiciones en las que realizan sus funciones los médicos, enfermeras, fisioterapeutas, odontólogos, farmaceutas, nutricionistas, obreros y empleados administrativos del sistema de salud en Venezuela.

Al respecto, detalló que «en la hospitalización de los centros de salud monitoreados no hubo tapabocas el 44 % de tiempo (equivalente a 40 días), no hubo guantes el 46 % del tiempo (equivalente a 41 días) y no hubo protección facial/ocular el 58 % del tiempo (equivalente a 52 días)»