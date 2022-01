COVID-19 en Venezuela: 2022 comienza con tres personas fallecidas y 193 contagios

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Venezuela comenzó 2022 con tres personas fallecidas por causas asociadas al COVID-19, con lo que la cifra total desde el inicio en marzo de 2019 de la pandemia llegó a 5.331, informó durante la noche este sábado 1 de enero la vicepresidenta ejecutiva de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.



«Lamentablemente, en las últimas horas tenemos tres venezolanos fallecidos en el estado Barinas a causa del covid-19: una mujer de 80 años y dos hombres de 73 y 63 años», escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter.



Por otra parte, Rodríguez detalló que las autoridades venezolanas detectaron, en su reporte de las últimas 24 horas, 193 nuevos contagios, todos ellos por transmisión comunitaria.



El estado donde se detectaron más nuevos casos comunitarios es el céntrico Miranda, con 24, nueve de los cuales fueron localizados en el municipio Sucre, seis en Zamora, cinco en Plaza y cuatro en Simón Bolívar.



Por detrás se ubica Caracas (19), que precede a los estados Táchira (17), Portuguesa (16), Anzoátegui (15), Lara (13), Apure (12), Carabobo (11), Amazonas (10), Yaracuy (10), Trujillo (9), Bolívar (9), Aragua (6), La Guaira (6), Falcón (6), Cojedes (5) y Delta Amacuro (5).



De este modo, Venezuela llega a 444.828 casos de covid-19 confirmados por las autoridades desde el inicio de la pandemia, si bien 434.516 pacientes ya se han recuperado (el 97% del total), por lo que hay 4.981 casos activos.



Nicolás Maduro afirmó el viernes 31 de diciembre en su mensaje de fin de año que ya el 90 % de población venezolana ya está vacunada contra la covid-19.



No obstante y al igual que el mandatario, Delcy Rodríguez no aclaró si se trata de personas vacunadas con una o ambas dosis. No se reportó nuevos casos de personas con variante ómicron y la cifra hasta entonces sigue en 9 pacientes confirmados.