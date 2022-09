¿Reino Unido suspendió la vacunación contra COVID-19 en los niños por ser «tremendamente peligrosa»?

Hay una publicación de Twitter que dice que en Reino Unido se suspendió la vacunación contra COVID-19 en los niños por ser «tremendamente peligrosa». Sin embargo, esta afirmación es falsa.

La frase se compartió en el perfil de un usuario que suele difundir desinformación. Además, el tuit contiene una entrevista, realizada por el medio español Antena 3 a César Carballo, médico de urgencias, quien afirma que no vacunaría a sus hijos si no presentan «factores de riesgo».

No es la primera vez que en los países de Europa se difunde información falsa sobre la suspensión de la vacunación contra COVID-19. En 2021, Cocuyo Chequea verificó una publicación engañosa con datos fuera de contexto sobre el cese de la aplicación de vacunas en Suecia y Noruega.

La semana pasada, el portal de fact-checking británico Full Fact también desmintió un artículo difundido en Facebook que dice que se prohibió la inmunización en menores de 12 años en Reino Unido «porque no la necesitan y que es probable que tengan inmunidad natural».

Desde que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó la autorización de la aplicación de vacunas para niños de 5 a 11 años (dos dosis de 10 microgramos Pfizer – BioNTech), las autoridades sanitarias de Reino Unido no han suspendido la inmunización a este grupo, pero la aplican bajo ciertas condiciones.

Vacunación infantil en Reino Unido

A través del Departamento de Salud y Atención Social del gobierno británico, el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (Jcvi) consideró la vacunación infantil de 5 a 11 años, para febrero de 2022, como una oferta no urgente para los pacientes que no estén en el grupo de riesgo clínico. Sin embargo, eso no significa que no se están aplicando vacunas a este grupo etario.

Según el Jcvi, la oferta de vacunación en niños en Reino Unido responde al objetivo de aumentar la inmunidad en las personas vacunadas antes de una posible ola de COVID-19. No obstante, la comisión insiste en que los esquemas de vacunas anticovid no deben desplazar la aplicación de otras vacunas pediátricas.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud (NHS), los niños que cumplieron 5 años el 1 de septiembre de 2022 o después pueden recibir una primera y segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 si están en riesgo debido a una condición de salud, a un sistema inmunológico debilitado, o si viven con alguien inmunológicamente débil.

El organismo explica que la dosis de refuerzo (o tercera dosis) en este grupo etario solo está contemplada en caso de que el paciente tuviera un sistema inmunológico «gravemente debilitado» cuando recibió las primeras dos dosis.

En conclusión, es falso que en Reino Unido se suspendió la vacunación contra COVID-19 para niños por ser «tremendamente peligrosa». Las autoridades sanitarias británicas siguen aplicando vacunas a los niños que, al menos, hayan cumplido 5 años hasta el 1 de septiembre (o después).

